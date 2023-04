كشف رابط بين الطعام المقلي وبعض الأمراض

وجد فريق من علماء الأغذية في جامعة "تشجيانغ" في الصين صلة محتملة بين الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية وزيادة مستويات القلق والاكتئاب لدى المستهلكين.

في دراستهم، التي نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، تصف المجموعة تحليل بيانات 140728 مريضا.

لاحظ فريق البحث أن جهود البحث السابقة أرست روابط بين بعض الأنماط الغذائية وقضايا الصحة العقلية. للاشتباه في إمكانية إرجاع بعض الأدلة على الأقل إلى الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية، قارن الفريق معدلات القلق والاكتئاب المبلغ عنها بحسابات سلوكيات الأكل التي تشمل الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية.

ووجدوا أن أولئك الذين أبلغوا عن تناول الكثير من الأطعمة المقلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق و/أو الاكتئاب. وبشكل أكثر تحديدًا، وجدوا أن الأعراض زادت بنسبة تتراوح بين 7٪ و12٪ لدى الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول مثل هذه الأطعمة، ويبدو أن الخطر الأكبر يرتبط بتناول البطاطس المقلية.

لاستكشاف السبب في أن تناول مثل هذه الأطعمة قد يزيد من فرص حدوث مشكلات في الصحة العقلية، قام الفريق بعزل مادة الأكريلاميد، أو أميد الأكريليك acrylic amide، (وهو مركب بلوري عضوي قابل للذوبان في الماء) ووصفوه بأنه ملوثات الطعام المعالج وتظهر عند قلي الطعام.

واختبر الفريق تأثير مادة الأكريلاميد على أسماك ووجدوا أنها قللت من شغفها لاستكشاف مناطق جديدة وقللت من قدرتها على التواصل الاجتماعي، وهما سلوكان يُعتقد أنهما يشبهان القلق والاكتئاب لدى البشر.

يقترح فريق البحث أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإثبات أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية، ويقرون أنه من الممكن أن الأشخاص في مجموعة البيانات التي درسوها كانوا يستهلكون المزيد من الأطعمة المقلية لأنهم كانوا يعانون من القلق أو الاكتئاب.