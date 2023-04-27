ضمن استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2023.. ممثلون: لقب «الأفضل» فخر لنا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب مجموعة من الممثلين الذين حصدوا المراكز الأولى في فئة الدراما المحلية في استطلاع جريدة «الاتحاد» لدراما رمضان 2023 الذي أطلقته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، عن فخرهم بلقب «الأفضل»، بعد منافسة قوية مع عدد كبير من الأعمال الدرامية في «الماراثون الرمضاني»، مصرحين بأن اللقب حينما يأتي من الجمهور يكون له وقع خاص ومختلف، وفي الوقت نفسه يضع مسؤولية أكبر على الممثل في تقديم الأفضل، والظهور بمستوى أعلى في اختيار الأدوار والأعمال التي يشارك في بطولتها.

الممثل الإماراتي جابر نغموش حصد حصة الأسد في استطلاع جريدة «الاتحاد» لدراما رمضان 2023، لاسيما أن مسلسله «بو حظين» الذي عرض على شاشة «قناة الإمارات»، نال المركز الأول بعد منافسة مع 3 مسلسلات: «أهل الدار» و«بيت القصيد» و«طوق الحرير»، وخطف لقب أفضل ممثل عن دوره «هاشل» في المسلسل نفسه. وقد أعرب عن سعادته البالغة بهذا الاحتفاء والتكريم من قبل جمهوره، معتبراً أن الفوز باللقب فخر ووسام على صدره. وقال: الألقاب من دون مجاملات، تأتي أكثر وقعاً، لاسيما أن الجمهور يبقى في النهاية الحكم الأخير، وتأتي آراؤه من خلال متابعته الدقيقة للمسلسلات ومدى تأثيرها عليه من حيث القصة والمضمون والأداء القوي للممثل، وهنا يأتي اللقب بتصويت الجمهور عن جدارة، وليس لقباً زائفاً، خصوصاً أنه خرج من استطلاع «الاتحاد» الصحيفة العريقة المشهود بمصداقيتها ودعمها اللامحدود لصناع الدراما واهتمامها الدائم بالأعمال الفنية المحلية، معرباً عن فخره بتعاونه المثمر مع قناة «الإمارات» والنجاحات التي حققاها سوياً في المسلسلات التي تعرض على شاشتها في المواسم الدرامية الرمضانية.

وأضاف: على الرغم من أنني صرحت سابقاً بعدم اهتمامي بالألقاب على قدر ما أسعى إلى تقديم أعمال مميزة ذات مضمون هادف ومحتوى جيد يرقى بمستوى المشاهد، إلا أنه حينما يأتي اللقب يكون بمثابة خير دليل على حب الناس، وتذوق التقدير والنجاح بعد المجهود الذي بذل في العمل ليخرج بصورة ترضي المشاهد.

دور مهم

ووجه الممثل والمنتج سعيد سالم، المنتج المنفذ لمسلسل «بو حظين»، الشكر لـ «أبوظبي للإعلام» عن الدور المهم الذي تلعبه الشركة في تقديم محتوى ثقافي وفني وترفيهي مميز يلبي تطلعات الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب حرصها الدائم على وجود وحضور الإنتاجات الدرامية المحلية لتكون منافساً قوياً بين المسلسلات الأخرى التي تعرض في المواسم الدرامية الرمضانية. وقال: كنا نتمنى في «بو حظين» أن يصل إلى الجمهور بالشكل المميز واللائق، واجتهدنا جميعاً لنظهر قصصاً اجتماعية في قالب كوميدي هادف، تسلط الضوء على حياة الأجداد في الماضي، من خلال التركيز على التراث البحري والفنون الشعبية والرياضات البحرية، وجاءت ردود الأفعال الإيجابية من قبل المشاهدين وتصويت الجمهور عبر استطلاع جريدة «الاتحاد»، لتكون بمثابة قطف ثمار هذا النجاح.

ثقة

وأكد سعيد سالم أن الثقة التي يعطيها المسؤولون في القنوات المحلية، خصوصاً شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التي تتيح الفرصة للمنتجين للوجود المستمر في المواسم الدرامية الرمضانية، تسهم في زيادة الحركة الإنتاجية، وتدفع المنتجين إلى تقديم الأفضل، ما يرتقي بمستوى المشاهد الخليجي والعربي. وقال: «أرى أن تلفزيون أبوظبي أحد التلفزيونات السباقة والنشطة في مجال الإنتاجات الدرامية، وكلما تحركت من خلاله عجلة الإنتاج، تحركت كل تلفزيونات المنطقة».

مصداقية وشفافية

من جهته، أعرب الممثل مروان عبدالله عن سعادته بحصوله على لقب أفضل ممثل شاب، في استطلاع جريدة «الاتحاد» الذي تنفذه بكل مصداقية وشفافية، بعد منافسة قوية مع زميله الممثل جمعة علي بفارق 1%، وذلك بعدما ظهر في «الماراثون الرمضاني» هذا العام، بدورين مختلفين في مسلسلي «بو حظين» و«أهل الدار»، الذي استطاع من خلالهما أن يخرج من قفص الشاب خفيف الظل، الحبيب، المشاكس، الذي حصره بعض المنتجين فيه، ليخوض تجربة جديدة من نوعها بتجسيد الأدوار الجادة والاجتماعية التي كان يطالب بها منذ فترة. ووجّه مروان شكره لـ«الاتحاد» على اهتمامها بالدراما المحلية والممثل الإماراتي، معرباً عن فخره واعتزازه بالصحيفة التي أصبحت في مقدمة الوسائل الإعلامية بفضل كادرها الإعلامي المهني ومصداقيتها ومواكبتها للتطور الإعلامي السريع.

منافسة قوية

أشاد مروان عبدالله بزيادة الحركة الإنتاجية التي تشهدها الدراما المحلية، وقال: زيادة معدل الإنتاج الدرامي هذا العام بواقع 4 مسلسلات، أثمر عن تنفيذ أعمال متميزة نالت رواجاً وحققت المنافسة القوية في السباق الدرامي. ومن اللافت أنه تم تنفيذها وإنتاجها بطاقم عمل وممثلين إماراتيين، لدرجة أن معظم فناني الإمارات ظهروا في رمضان هذا العام على الشاشة الفضية في عمل أو اثنين، ما يُعتبر طفرة في المشاركات المحلية، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت معظم الإنتاجات فيها محلية، ولكن الأغلبية بمشاركات خليجية.

دافع أكبر

لكل مجتهد نصيب، بحسب ما أكدته الممثلة أمل محمد التي شاركت في دراما رمضان هذا العام، في مسلسلي «النكران» الذي عرض على شاشة «قناة أبوظبي» مع داوود حسين و«منزل 12» مع سعد الفرج، والتي حصدت من خلالهما لقب أفضل ممثلة شابة، وقالت: التكريمات والألقاب تعطي دافعاً أكبر للممثل والممثلة لتقديم أعمال وتجسيد شخصيات بالمستوى نفسه بل وأعلى، وأشكر الجمهور والمشاهدين على اختيارهم لي كأفضل ممثلة في استطلاع «الاتحاد» المميز الذي أطلقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه الجمهور من جميع أنحاء الوطن العربي، ليكون أكثر مصداقية وشفافية.