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لماذا يتجنّبون توم كروز؟

توم كروز
28 ابريل 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

يعرف النجم توم كروز (60 عاماً) بالتزامه الشديد تجاه عمله، فهو نادراً ما يحصل على إجازة لشغفه بالتمثيل، إلا أن بعض الممثلين لديهم تحفظات على العمل معه.
وصرّح الممثل والمنتج براد بيت، أن تجربة العمل مع كروز في فيلم «مقابلة مع مصاص الدماء» عام 1994 لم تكن الأروع وأنه لن يعمل معه مجدداً.
ويتجنب الممثل مارك واليبرغ العمل مع كروز، إذ لم يعجبه تصريحه بأن العمل في هوليوود يشبه الذهاب إلى الحرب.
وذكر موقع The Things الأميركي أن كروز يكرس نفسه لعمله، وقال في مقابلة إنه يعتبر نفسه محظوظاً للغاية لأنه قضى حياته يصنع الأفلام ويسافر حول العالم.

توم كروز
هوليوود
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