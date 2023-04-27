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«ماشا والدب» في جزيرة ياس

«ماشا والدب» في جزيرة ياس
27 ابريل 2023 14:51

أبوظبي (الاتحاد)

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قبل الانطلاق الرسمي للعرض العائلي «ماشا والدب» يومي 29 و30 أبريل في «الاتحاد أرينا»، فاجأت شخصيتا «ماشا والدب» المحبوبتان ضيوف جزيرة ياس في أبوظبي، وهما تتجولان وتلتقطان الصور التذكارية حول عدد من المعالم والمرافق المميزة في جزيرة ياس.
تجولت «ماشا» مع صديقها «الدب» في جزيرة ياس، واستكشفا أبرز معالمها الفريدة والمميزة، ومنها: «ياس باي»، «الاتحاد أرينا» وفندق «دبليو أبوظبي»، كما خاضا تجربة رياضة الجولف في «ياس لينكس أبوظبي»، أول ملعب جولف حقيقي في الشرق الأوسط.
ويتميز العرض المباشر لـ «ماشا والدب»، بأجمل المغامرات والفقرات الموسيقية التي تدخل البهجة والسرور على قلوب جميع أفراد العائلة.

 

ياس ووتروورلد
جزيرة ياس
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