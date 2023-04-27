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«مهرجان دبي للكوميديا».. 10 أيام من الضحك

«مهرجان دبي للكوميديا».. 10 أيام من الضحك
27 ابريل 2023 14:47

دبي (الاتحاد)

يستضيف مهرجان «دبي للكوميديا» الذي يقام في عدة وجهات مميزة في دبي، ويستمر لمدة 10 أيام من 12 وحتى 21 مايو، مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين لتقديم مجموعة من العروض الارتجالية المتنوعة المليئة بالضحك.

باقة من عروض الـ «استاند أب كوميدي» المميزة تشارك في المهرجان، منها: عرض «ستاند أب بالمصري» الذي تقدمه مجموعة من المواهب العربية المميزة التي نالت شهرة عالمية، ومنهم: محمد سالم وبولا سامويل ومحمد كنافة، ووليد خيري ونهى كاتو وصلاح الدالي وعمر الحسن المعروف باسم «كنتاكي»، وعرض الكوميدي الشهير «ستيفن فروست»، ومجموعة «إمبروف أول ستارز» المؤلفة من 4 مؤديين يتفاعلون مع الجمهور بأسلوب مميز مع فقرات ارتجالية مبتكرة مليئة بالضحك والدراما، إلى جانب المجموعة العالمية التي تعود شهرتها إلى برنامج الارتجال التلفزيوني الشهير «هوز لاين از ات أنيوي؟».

مهرجان دبي للكوميديا
الضحك
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