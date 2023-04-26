وشم إلكتروني يساهم في مكافحة أمراض القلب

طور فريق من الباحثين الأميركيين جهازا طبيا جديدا يمكن ارتداؤه من أجل مكافحة أمراض القلب، السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة.

والجهاز، الذي طور بقيادة باحثين في جامعة تكساس في مدينة أوستن، هو عبارة عن وشم إلكتروني نحيف وخفيف الوزن (electronic tattoo, e-tattoo)، يتم ربطه بالصدر لمراقبة القلب بشكل مستمر ومتحرك خارج العيادة والمستشفى.

يتضمن الجهاز مستشعرين يقدمان معًا صورة واضحة عن صحة القلب، مما يمنح الأطباء فرصة أفضل لالتقاط العلامات الحمراء لأمراض القلب في وقت مبكر.

قال نانشو لو، الأستاذ في قسم ميكانيكا الفضاء والهندسة والمؤلف الرئيسي للدراسة "معظم أمراض القلب ليست واضحة للغاية. يحدث الضرر ولا نعرف حتى شيئا عن ذلك. إذا أصبح بإمكاننا إجراء مراقبة مستمرة ومتحركة في المنزل، يمكننا إجراء التشخيص والعلاج المبكر. وإذا كان ذلك ممكنًا، تمكن الوقاية من 80٪ من أمراض القلب".

نُشرت الدراسة في مجلة Advanced Electronic Materials.

استمرارًا لمشروع سابق للوشم الإلكتروني للصدر، فإن هذا الإصدار الجديد لاسلكي ومتحرك، ويتم تمكينه من خلال سلسلة من الدوائر الصغيرة النشطة وأجهزة الاستشعار التي تم ترتيبها وربطها بعناية من خلال وصلات داخلية قابلة للتمدد وتتوافق مع الصدر عبر ضمادة طبية. وهذه الأجهزة أقل ظهوراً بكثير من أنظمة المراقبة الأخرى وأكثر راحة للمرضى.

في الوقت الحالي، لا يوجد حل جاهز لمراقبة مريحة طويلة المدى لمرضى القلب خارج إطار العيادة والمستشفى. يمكن للأطباء إجراء اختبارات على المرضى عند زيارتهم، لكنهم قد لا يصابون ببعض مشاكل القلب لأن علامات المرض غير موجودة في تلك اللحظة.

يزن الوشم الإلكتروني 2.5 جرام فقط ويعمل ببطارية بحجم بنس واحد تدوم لأكثر من 40 ساعة ويمكن للمستخدم تغييرها بسهولة. يوفر الجهاز قياسين رئيسيين للقلب: مخطط كهربائية القلب (ECG) وهو إشارة كهربائية من القلب، والمخطط الزلازلي للقلب (seismocardiogram, SCG)، وهو تسجيل للذبذبات القلبية التي يتم قياسها على صدر الإنسان، على غرار جهاز قياس الزلازل لالتقاط قوة وتوقيت الزلازل.

يمكن قياس مخطط كهربائية القلب بواسطة الأجهزة المحمولة مثل Apple Watch. ويمكن مراقبة المخطط الزلازلي للقلب (SCG) عبر سماعة الطبيب. ولكن لا يوجد حل متنقل يقترب من سماعة الطبيب أو يأخذ كلا القياسين.

يضيف لو "هذان القياسان، الكهربائي والميكانيكي، يمكن أن يوفرا معا صورة أكثر شمولاً وكاملة لما يحدث للقلب. هناك العديد من خصائص القلب التي يمكن استخلاصها من الإشارات التي تم قياسها بشكل متزامن".

إن مراقبة هذين العاملين ومزامنتهما يجعل من الممكن قياس الفترات الزمنية للقلب، والتي تعد مؤشرًا رئيسيًا لأمراض القلب وغيرها من المشاكل.

اختبر الباحثون الجهاز بالفعل على خمسة مرضى أصحاء في بيئاتهم اليومية، مع معدل خطأ منخفض في القياسات مقارنة بخيارات المراقبة المتاحة حاليًا. تتضمن الخطوة التالية مزيدًا من الاختبارات والتحقق من صحة النتائج الأولية لهذا الوشم والتوسع في أنواع مختلفة من المرضى.