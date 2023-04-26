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جوري بكر.. ماذا قالت عن «وداد»؟

جوري بكر.. ماذا قالت عن «وداد»؟
27 ابريل 2023 02:06

محمد قناوي (القاهرة)
تصدرت الممثلة جوري بكر محركات البحث بعد تجسيدها شخصية «وداد» في مسلسل «جعفر العمدة»، ونالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال إيجابية على تقمصها الدور باحترافية، وتلقت أيضاً انتقادات لاذعة بسبب خيانة «وداد»، المتآمرة على أسرة زوجها «سيد العمدة» والمتمردة على عائلتها.
وعن النجاح الكبير الذي حققته في «جعفر العمدة»، قالت جوري: الجمهور كرهني بسبب «وداد»، ولم أكن أتخيل أن الدور سيحصد ردود أفعال عنيفة بهذا الشكل، لكن في النهاية هذه شخصية درامية وليست حقيقية. وأضافت: تفاعل الجمهور مع العمل وشخصيتي نجاح كبير أسعدني وفاق التوقعات، خصوصاً بعدما أصبحت «وداد» حديث الـ «سوشيال ميديا»، وتحولت إلى «تريند» في رمضان، وفي الحقيقة تجسيد الشخصية كان صعباً وتحدياً بالنسبة لي، واحتاج مني تحضير ودراسة فترة طويلة، وخلال التصوير كنت أذهب لمنطقتي السيدة زينب والحسين لأعرف ما يميز أهلها من طريقة كلام وملابس، وأدق التفاصيل الأخرى لتظهر على الشاشة أكثر مصداقية.
وأوضحت جوري أنها مذيعة وليست ممثلة، لذلك حينما انضمت للمشاركة في بطولة العمل، كانت متخوفة خصوصاً لعدم وجود علاقة مسبقة مع باقي الممثلين، لكن دعم وتعاون المخرج محمد سامي جعل فريق العمل كأسرة واحد، متمنية في المستقبل ألا يحصرها المخرجون في تقديم نوعية أدوار الشر، وتأمل تجسيد الفتاة الشعبية، والفلاحة، والصعيدية.

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