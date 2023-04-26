«فتى الجبال» يضيء على التوحد

أبوظبي (الاتحاد)

استناداً إلى كتاب الأطفال «الفتى الذي يعرف الجبال»، الذي كتبته «ميشيل زيولكوسكي»، أطلقت «ديزرت روز» لإنتاج الأفلام، ومقرها أبوظبي، فيلم «فتى الجبال»، بمناسبة «الشهر العالمي للتوعية بمرض التوحد»، وهو فيلم روائي يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأشخاص المصابين بالتوحد قدراتهم المتعددة.

يروي «فتى الجبال» قصة «سهيل» الصبي الذي يتجنبه أفراد عائلته بسبب حيرتهم من قدراته الخاصة، إذ يتمتع بمهارات استثنائية وقدرة على الانسجام مع البيئة المحيطة به، ويستعرض حكاية مستوحاة من تجارب عاشها ابن «زيولكوفسكي» المريض بالتوحد.

وقالت نانسي باتون، مؤسس «ديزرت روز»: الفيلم يُعتبر فرصة لإبراز سمات أصحاب الهمم، من قدرات مذهلة، وسعدت بالعمل مع الطفل ناصر الذي لعب دور «سهيل» الذي جسّد الشخصية ببراعة.