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«نجري ونعتني» مبادرة للارتقاء بجماليات أبوظبي

«نجري ونعتني» مبادرة للارتقاء بجماليات أبوظبي
27 ابريل 2023 02:06

أبوظبي (الاتحاد)
نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مراكز البلديات الفرعية، فعالية «نجري ونعتني»، ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، وذلك في الممشى المقابل لحدائق كورنيش أبوظبي، وبحر الباهية، وممشى مدينة شخبوط، وحديقة الختم، وتهدف الفعالية إلى تعزيز استثمار المرافق العامة والترفيهية، وتفعيل دور الرياضة المجتمعية في تحسين المظهر العام، وحماية البيئة، والارتقاء بالمشهد الجمالي عبر التقاط النفايات أثناء الجري والمشي في المرافق الرياضية والترفيهية، والحدائق، واستهدفت الفعالية توعية المجتمع بأهمية الرياضة، وتعزيز الوجود البلدي، وترسيخ التواصل بين البلدية والمجتمع، وتضمنت ورشة لتوضيح فوائد المشي، وتعريف المجتمع على المسارات والمماشي الرياضية.

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