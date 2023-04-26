18 ألف زائر لحدائق وشواطئ الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

استقبلت الحدائق العامة والشواطئ بمنطقة الظفرة أكثر من 18500 زائر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وقضى الزوار أوقات ممتعة في أجواء احتفالية متميزة. ونظم فريق التواجد البلدي في بلدية منطقة الظفرة، فعاليات متنوعة تحت شعار «فعاليات فرحة العيد» تضمنت فقرات ومسابقات، جرى خلالها توزيع 1500 هدية وجائزة قيمة للجمهور. وشملت الفعاليات سوقاً للأسر المنتجة وعروض الليزر والأضواء، والفنون الشعبية لفرق العيالة والحربية، إلى جانب عروض العرس الإماراتي التقليدي وليلة الحناء الإماراتية، ومنطقة ألعاب مفتوحة للأطفال، والألعاب النارية، إضافة لفعاليات المكتبة المتنقلة للأطفال والشخصيات الكرتونية المتجولة وتوزيع البالونات الضوئية.