بالمر يستأنف نشاطه في «الجادة للتزلج»

الشارقة (الاتحاد)

وصل النجم الأوليمبي الحاصل على الميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو في التزلج، كيغان بالمر، إلى الإمارات، ويستعد لاستئناف نشاطه بصفته سفيراً لميدان الجادة للتزلّج، أكبر ميدان للتزلّج وأكثر هذه النوعية من الميادين ابتكاراً على مستوى الشرق الأوسط.

ووقع بالمر اتفاقية شراكة طويلة الأجل مع «أرادَ» تهدف إلى تحويل الشارقة إلى وجهة عالمية لرياضة التزلّج على اللوح.. ويقدم بالمر غداً ورشة متخصصة للمبتدئين وأخرى للمتزلّجين من المستوى المتوسط، وقال: ميدان الجادة يلعب دوراً محورياً في تنامي شعبية هذه الرياضة في الشرق الأوسط.. وسعيدٌ بمشاركتي في تصميم هذا المجمّع الاستثنائي.