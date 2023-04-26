ياس ووتروورلد ترتدي الوردي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ياس ووتروورلد أبوظبي عودة فعالية «يوم السيدات» في يوم الجمعة من كل أسبوع، اعتباراً من الغد وحتى شهر نوفمبر، وتتألق ياس ووتروورلد في هذا اليوم باللون الوردي وسط أجواء من المرح والترفيه مع أنشطة وتجارب مميزة على أنغام «الدي جي».

وتنتظر السيدات في يومهن أجمل المغامرات المائية مع أكثر من 45 لعبة مائية، بخلاف تجارب مشوقة كالانزلاق عمودياً في ليوا لوب، ورحلة جداول وكهوف نهر الراحة، ويتميز اليوم بخصوصية تامة حيث يمنع استخدام الهواتف النقالة، وتتولى الإشراف على الأنشطة فرق عمل من النساء.