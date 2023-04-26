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60 ورشة في «الشارقة القرائي للأطفال»

60 ورشة في «الشارقة القرائي للأطفال»
27 ابريل 2023 02:06

الشارقة (الاتحاد)
تحت شعار «عقول تتشكل»، تنطلق الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل في الثالث من مايو المقبل، وأعلنت هيئة الشارقة للكتاب أن برنامج الفعالية يتضمن أكثر من 60 ورشة عمل إبداعية وفنية من أصل 946 فعالية مخصصة للأطفال يشاركُ فيها 25 ضيفاً من 10 دول، وتهدف الورش إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال عبر مجموعة من الإرشادات التعليمية والمناهج التطبيقية.
وخصصت الهيئة 7 محطات لورش العمل، تتوزع حسب تخصصاتها الذهنية والبدنية، منها 3 ورش للمغامرات في متحف «أولي أولي»، و12 ورشة في محطةُ الأعمالِ اليدوية، و9 ورش في محطة المهارات، مقابل 10 ورش في محطة الرياضة و9 ورش في محطة الموسيقى 11 ورشة في محطة العلوم 2022.

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