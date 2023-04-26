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الصحة العقلية السبب الرئيسي للعطلات المرضية

تعبيرية
26 ابريل 2023 22:39

أظهر بحث جديد أن مشاكل الصحة النفسية هي السبب الرئيسي حالياً وراء العطلات المرضية في بريطانيا، مما يكلف أرباب الأعمال مليارات الإسترليني.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن البحث، اليوم الأربعاء، تم تسجيل أيام غياب بلغت 85 مليوناً خلال الربع الأخير من عام 2022، وتقدر الخسارة بنحو 3ر12 مليار استرليني.
وكانت مشكلات الصحة العقلية السبب في حوالي 20 في المئة من هذه الغيابات.
وأظهر التحليل الذي أعدته مؤسسة «جود شيب» التي تقدم الاستشارات في مجال أداء الموظفين وصحتهم ورفاهيتهم، أن الأزمة الصحية التي اندلعت خلال فترة وباء «كورونا»، ازدادت سوءاً بعد عامين من رفع قيود مكافحة الوباء.
وأشار البحث إلى زيادة الأعباء على أرباب العمل الذين يكافحون بالفعل من أجل العثور على موظفين، بعد خروج مئات الآلاف من قوة العمل منذ الوباء، وقد أخذ العديد منهم إجازات مرضية.
وأدت الضغوط على أرباب العمل إلى زيادة الرواتب، كما ساهمت في ارتفاع معدل التضخم، وخلفت آثاراً سلبية على معدل الإنتاجية الذي ينمو ببطء منذ الأزمة المالية التي وقعت قبل 15 عاماً.
وقد أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن إنتاجية العامل تراجعت بواقع 2ر0 في المئة منذ الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق عليه.

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المصدر: وكالات
بريطانيا
الصحة النفسية
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