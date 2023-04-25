«جيجا تشات».. روبوت تحادثي من «سبير»

موسكو (أ ف ب)

أطلقت شركة «سبير» التكنولوجية الروسية، روبوتاً للمحادثة، لتنضم بذلك إلى السباق العالمي على هذه الأدوات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي على غرار برنامج «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن ايه آي» الأميركية.

وذكرت «سبير» أن «جيجا تشات»، وهو الأول من نوعه في روسيا، مشيرةً إلى أنّ هذه الأداة المتطورة ستكون في المرحلة الأولى مُتاحة بنسخة تجريبية تلبية لطلبات خاصة فقط.

وأوضحت أنّ «جيجا تشات» قادر على «إجراء محادثة وكتابة نصوص والإجابة عن أسئلة»، بالإضافة إلى كتابة رموز معلوماتية، وإنشاء صور استناداً إلى مواصفات.