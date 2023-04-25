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«نصف ماراثون المدينة» ينطلق في ياس 7 مايو

«نصف ماراثون المدينة» ينطلق في ياس 7 مايو
26 ابريل 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد) 

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بعد 4 سنوات من النجاح في مركز دبي المالي العالمي، تجري التحضيرات لاستقبال المشاركين في «ماي دبي نصف ماراثون المدينة» بأبوظبي، للمرة الأولى في جزيرة ياس يوم 7 مايو المقبل، ويسعى المارثون لترسيخ نمط حياة صحي بين المشاركين، ويشمل ثلاث فئات للمسافات، هي 5 كم و10 كم و21 كم، وجميعها تبدأ وتنتهي في واجهة ياس باي البحرية.. وستنقل الحافلات العدائين مجاناً من ثلاثة مواقع في دبي إلى أبوظبي، ثم ستعيدهم إلى دبي، وتتضمن الفعاليات أنشطة للترفيه عن العدائين، ويحصل المتأهلون للتصفيات النهائية على ميدالية وقميص تذكاري.

نصف ماراثون المدينة
أبوظبي
الإمارات
جزيرة ياس
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