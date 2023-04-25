جيسون موموا سفيراً لشؤون ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس في أبوظبي تعيين الممثل الأميركي الشهير جيسون موموا سفيراً جديداً لشؤون الجزيرة، وظهر موموا في إعلان ترويجي وهو يصل على لوح تجديف إلى شواطئ ياس، في مشهد لافت، معلناً بدء مهامه وظيفته الاستثنائية، فيما أضيئت واجهة فندق دبليو ترحيباً به. وعبّر موموا عن تطلعه لتعريف معجبيه بمهامه وكيفية مساهمته في الارتقاء بالجزيرة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل في العالم. وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال ديستينيشنز: يسرنا تعيين موموا سفيراً لشؤون الجزيرة، وتقديم قصة إلهام جديدة لضيوفنا ومحبينا.