زخرفة ورسم بالقهوة في «مكتبات الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت «مكتبات الشارقة العامة» خلال الشهر الحالي 23 فعالية استهدفت مختلف الفئات العمرية، وقدّمت مكتبة الشارقة العامة 4 فعاليات، تضمنت ورشة لتعليم الرسم بالقهوة، وعرضاً مسرحياً للأطفال مستوحى من قصص لشكسبير، وورشة حول نظام (الديوي العشري) لفهرسة الكتب، ومحاضرة «قانون التكرار يحقق المستحيل»، ونظمت مكتبة دبا الحصن العامة فعاليات حول «القراءة السريعة» و«الاقتصاد الدائري والاستدامة»، و«المرونة الاجتماعية»، إلى جانب فعالية «في بيتنا مراهق»، وركزت مكتبة خورفكان العامة على العلوم القرآنية من خلال محاضرتين علميتين، ونظمت مكتبة كلباء العامة فعاليات حول «الإتيكيت في الثقافة الإسلامية» و«فن الزخرفة الإسلامية» و«الرسم باستخدام الشاي والقهوة»، إضافة إلى فعالية «كيف تستثمر شهر الخير»، ونظمت مكتبة الذيد العامة فعاليتي «حرر ذاتك» و«كيف يعلمنا رمضان المثابرة».