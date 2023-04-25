«توام» يثري الساحة الفنية في العين

خولة علي (دبي)

في خطوة نحو إحياء ساحة مدينة العين بأنشطة ومعارض فنية وثقافية، أسس فريق «توام» على يد مجموعة من الفنانين الإماراتيين الراغبين في إحداث نقلة نوعية وحركة في المشهد الفني والثقافي في المدينة التي تُعرف بهدوئها وتفاصيلها وتمزج بين الماضي والحاضر. وتهدف المبادرة إلى محور جوهري في إعادة قراءة معالمها بلغة فنية بصرية تنطلق من حس الفنان وارتباط جذوره بالأرض ليستلهم منها أعماله الفنية، والمزيد عن نشأة الفريق وما قدمه من مبادرات ومعارض فنية.

تعاون مهم

وأشارت الفنانة شما العامري أحد مؤسسي فريق «توام» الفني، إلى النهضة الواضحة التي تشهدها أنواع الفنون من اهتمام وانتشار واسع في مجالاته كافة على الصعيد المجتمعي. وكان من المفيد أن يُظهر الفنانون إبداعاتهم وأن يواكبوا هذا الحراك الفني، قائلة: من خلال فريق «توام» أردنا إيجاد مساحة للفنانين والحرفيين والمؤدين والمهتمين بالثقافة للتواصل والحوار والإلهام والابتكار من خلال تعاونات مختلفة وفعاليات وتجارب متفردة في أنحاء المدينة. وأضافت: تم اختيار اسم المبادرة «توام، بحسب الاسم القديم لمدنية العين، رغبة في استحضار الحس التاريخي العريق للمدينة، ودمجه بروحها الحديثة وحاضرها النابض بالحياة، فالعين ملهمتنا الأولى وهذا المشروع في جوهره هو تعاون معها.

البداية

وعن بداية تأسيس الفريق لفتت العامري إلى أن فكرة المشروع كانت موجودة دائماً بين الفنانين وفي أحاديثهم اليومية ولقاءاتهم كأعضاء الفريق. وقالت: مع الأيام وجدنا أن الفن له إيقاعه في أنحاء المدينة، وفي شوارعها وأسواقها وأبوابها القديمة، وبين أهلها وفنانيها الذين يحتفى بهم في المعارض والمحافل المحلية والدولية. ويرغب فريق «توام» بأن يحتفي بالفنانين المبدعين بطريقته الخاصة على أرض العين، وهو الهدف من تأسيسه، ويتألف أعضاؤه من المؤسسين عائشة الأحبابي مدير المشروع، وحمد المرزوقي المنظم، وشما العامري الشريك المؤسس للفريق.

جذور فنية

وعن اهتمام الفريق ومدى ارتباطه بالفن، قالت العامري: نحن كأفراد نأتي من خلفيات مختلفة من الهندسة والسياسية والاقتصاد ويجمعنا الفن كهواية وغاية، ومن المتوقع أن نواجه بعض الصعوبات في إحياء المشروع ولكنها كلها ممتعه ومفيدة. ونهدف لأن تكون لنا مساحتنا الخاصة لإقامة المعارض والورش والفعاليات التي نأمل أن يستمتع بها سكان المدينة.

معارض

وعن الورش الفنية التي قدمها الفريق، أوضحت العامري أنه تم تنظيم معرض فني بالتعاون مع جهات ومؤسسات خاصة، وبمشاركة عدد من الفنانين المحليين في العين، بينهم: روضة الشامسي، سلطان الشامسي، سلامة النعيمي وعلياء الدرمكي وعلي الكتبي. وقدموا مختلف أنواع الفنون التي تظهر مدى ارتباط الفنان بمدينته عبر أعمال تصور تأثير البيئة في عطاء الفنان وابداعه. وذكرت أن هذه الأعمال لا تكتفي بإظهار طاقة الأرض المنعكسة على سكانها، بل توضح لنا أيضاً نسيج مدينة العين الغني بمواهب أبنائها، وتظهر العلاقة التكافلية عميقة الجذور بين الفنانين والمكان الذي يلهمهم.

استكشاف

تُعتبر المشاركات والمعارض الفنية التي ينظمها فريق «توام»، محاولة لاستكشاف رؤية الفنانين وتعبيراتهم الفنية، من خلال عرض رحلتهم مع الأبعاد التاريخية والمعاصرة لهذه المدينة الديناميكية والخلابة. وتشكل المعارض والملتقيات الفنية احتفالاً بمواهب فناني العين عبر تبادل الحوارات والنقاشات الفنية حول ثقافة المدينة وشعبها ومكانتها المتفردة وأسلوبها الهادئ والقريب من القلب.