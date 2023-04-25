10 مهارات لوظائف المستقبل

ترجمة: عزة يوسف

تشير التحليلات إلى أن 85% من سكان العالم سيعملون في وظائف غير موجودة في الوقت الحالي، ولمن يريد الحصول على وظيفة عام 2030، يقدمْ موقع Bernard Marr البريطاني قائمة بأفضل 10 مهارات يجب أن يمتلكها:

1- التكنولوجيا الرقمية:

وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أكثر من نصف الوظائف عام 2030 ستتطلب فهماً للتكنولوجيا الرقمية، ومن يفتقر لهذه المهارة سيصعب عليه إيجاد وظيفة ملائمة في ظل التنافس الكبير.

2- الذكاء الاصطناعي:

يجب تعلم استخدام الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي لتعزيز مهاراتك وقدراتك وتسخيرها لمساعدتك في مجالات الحياة، وتوفير طاقتك وجهدك للجانب الذي لا يستطيع فعله غير البشر.

3ـ العمل البيئي:

سيكون على الشركات والأفراد المشاركة في محاربة التغير المناخي لتجنب الكوارث التي ستحدث من جرائه، لذا فإنه بحلول عام 2030 سيكون من الرائع أن تظهر لأصحاب العمل قدرتك على إنجاز المهام بطريقة صديقة للبيئة.

4ـ التفكير التحليلي:

ستظل القدرة على تحليل المعلومات واستخدام مهارات التفكير النقدي من الأمور التي ستحصل على تقدير أصحاب العمل، حيث إن الذكاء الاصطناعي لن يتمكن عام 2030 تنفيذ المهام التي تتطلب النقد والتحليل بشكل دقيق.

5ـ استخدام البيانات:

سيكون تعلم كيفية استخدام البيانات والتعامل معها بشكل يساعدنا على القيام بوظائفنا بطرق أكثر كفاءة على رأس قائمة المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل عام 2030.

6ـ الواقع الافتراضي:

سيتطلب العمل الجماعي عن بُعد مهارات أكثر من الجلوس معاً حول الطاولة، وستظهر مجموعة جديدة من الأدوات لتلبية ذلك، وقد يعتمد الأمر على الواقع الافتراضي أو الميتافيرس.

7ـ حلول مبتكرة:

مع ظهور التحديات، ستحتاج الشركات لأولئك القادرين على التفكير خارج الصندوق لتطوير حلول مبتكرة لما ستواجهه من مشاكل.

8ـ العاطفة:

هي ليست سمة شخصية كما يظنها بعضهم، ولكنها تشمل مجموعة من المهارات التي يمكن تطويرها لفهم كيفية تأثير الاستجابات العاطفية للفرد على قدراته وطريقة عمله، وهي مهارة يصعب على الآلات تعلمها.

9ـ القيادة:

هي قدرة بشرية تعتمد على تحديد نقاط القوة والضعف لدى العاملين من أجل إظهار أفضل ما فيهم، وستظل الآلات عاجزة عن إلهام الناس كما يفعل القادة.

10ـ التعلم المستمر:

ستكون القدرة على التعلم باستمرار واستخدامها لمواكبة التغير السريع، واحدة من أهم المهارات المطلوبة مع ظهور صناعات جديدة وأنواع جديدة من الفرص والوظائف.