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سوسن بدر: الدراما الخليجية أبهرتني

سوسن بدر
26 ابريل 2023 00:56

سعيد ياسين (القاهرة) 

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تفوقت سوسن بدر على نفسها خلال رمضان عبر دورين قدمتهما في مسلسلي «جميلة» و«بابا المجال»، وحصدت عنهما إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وواصلت حضورها اللافت خلال السنوات الماضية في العديد من الأعمال الناجحة.
وقالت إنها توقعت نجاح «جميلة» لأن العمل تناول عدداً من المشاكل الأسرية ما بين عقوق الأبناء والآباء، وركز على الميراث بطريقة مختلفة. وأشارت إلى أنها استمتعت بالمشاركة في «بابا المجال»، وتقديم شخصية صعبة لسيدة مكافحة تتولى تربية ابنها الوحيد الذي تحلم بأن يعوضها مرارة الأيام التي عاشتها مع زوجها، وتعيش معاناة كبيرة بين مرضها وحرصها على إيصاله إلى بر الأمان.
وأوضحت أن عرض أعمالها في رمضان يمثل تقديراً كبيراً لها بعدما نجحت أعمالها التي قدمتها خلاله، ومنها «الرحايا» و«الخواجة عبدالقادر» و«أفراح القبة» و«نابليون والمحروسة» و«الدالي» و«حنان وحنين» و«مباراة زوجية» و«سارة» و«رجل الأقدار» و«نجمة الجماهير» و«إمام الدعاة».
وأشادت سوسن بدر بتنوع وتعدد المواسم الدرامية خلال السنوات الأخيرة وعدم اقتصارها على رمضان، باعتبار أن ذلك يصب في مصلحة الدراما العربية، وقالت إنها تنتظر عرض مسلسلين جديدين، وهما «حرب الجبالي» مع رياض الخولي وفردوس عبدالحميد، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة و«معاوية».
وعن مشاركتها للمرة الأولى في الدراما الخليجية بالمسلسل الكويتي «ولد أمه»، قالت: الدراما الخليجية أبهرتني بشكل كبير، بسبب تكامل عناصرها الفنية وتوفير كل الإمكانيات لظهور أعمالها بالصورة الجيدة.

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