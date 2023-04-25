«تحقيق أمنية» تُسعد الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة تحقيق أمنية عن نجاح حملتها الرمضانية «30 أمنية خلال 30 يوماً»، والتي تمكّنت خلالها من تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة في الإمارات ومصر والأردن.

وصرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لـ«تحقيق أمنية» قائلاً: يُسعدنا أن يترك الشهر الفضيل بصمات الفرح والسعادة والتفاؤل في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم في أنحاء الإمارات، وفي مستشفى أبو الريش ومستشفى مجدي يعقوب في مصر، ومركز الحسين للسرطان في الأردن، وذلك من خلال تحقيق أمنياتهم التي تنوّعت بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، والسفر لأداء العمرة، وألعاب الحديقة المنزلية.

وتقدّم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى أفراد المجتمع، والشركات الحكومية والخاصة والمؤسسات، على مساهماتهم القيّمة التي أظهرت أسمى معاني حب الخير والعطاء التي نشرت عبقها الرائع أملاً وتفاؤلاً داخل قلوب الأطفال المصابين بمختلف الأمراض المزمنة والمستعصية مع عائلاتهم، وساعدتهم على معايشة أجواء فرحة العيد مع الجميع.