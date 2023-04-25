غبار المريخ يمنع المركبة «زورونج» من «الاستيقاظ»

قال كبير مصممي البرنامج الصيني لاستكشاف الكواكب تشانج رونقياو، إن المركبة الفضائية الصينية «زورونج» لم تخرج بعد من وضع السبات المخطط له على كوكب المريخ.

وقال تشانج، للتلفزيون الصيني الحكومي اليوم الثلاثاء، إنه كان من المتوقع أن يتم تشغيل المركبة الفضائية الجوالة قبل أربعة أشهر، لكن إنتاج الطاقة في الوحدة لم يكن كافياً لأن الأشرعة الشمسية للمركبة الجوالة تمت تغطيتها بنسبة من الغبار أكثر مما كان متوقعاً.

وقال تشانج إنه في حال تجاوز مستوى تغطية الغبار نسبة 30%، فلا يمكن أن تصل قدرة الطاقة اللازمة مرة أخرى إلا عندما تكون الشمس في أقوى حالاتها.

وأضاف تشانج أنه «إذا تجاوز مستوى تغطية الغبار نسبة 40%، فلن تستيقظ المركبة الجوالة أبداً».

وتم وضع المركبة الجوالة التي سميت على اسم إله النار الصيني، في وضع الطاقة المنخفضة في مايو 2022 بسبب الشتاء البارد والمترب على الكوكب الأحمر.

وكان من المفترض أن تستيقظ المركبة الفضائية الصينية «زورونج» في ديسمبر الماضي، بمجرد وصول مستوى طاقتها إلى أكثر من 140 وات، وارتفاع درجة حرارة البطارية فوق 15 درجة مئوية تحت الصفر، بيد أنه لم تكن هناك إشارة.

وهبطت المركبة في منطقة يوتوبيا بلانيتيا على سطح كوكب المريخ في مايو 2021.

وجعلت المركبة الصين ثاني دولة فضائية فقط بعد الولايات المتحدة تنشر بنجاح مركبة استكشاف على هذا الكوكب. وتعتبر المهمة ناجحة بالفعل لأنه تم تنفيذ جميع المشاريع المخطط لها. وسافرت المركبة نحو كيلومترين فوق سطح المريخ، وقامت بالعديد من الاكتشافات العلمية، ووجدت آثاراً لرواسب مائية سابقة، وعملت لمدة ثلاثة أشهر أطول مما كان مخططاً لها.