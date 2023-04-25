«حمدان بن محمد لإحياء التراث» ينظم ورشة لطالبات «إنجاز»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع جامعة الوصل، أقامت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لطلبة برنامج «إنجاز»، ورشة عمل بعنوان «جمع التراث الثقافي غير المادي»، تم خلالها شرح ضرورة الاهتمام بالتراث الشفاهي، واستعماله كمرجع تاريخي، حيث أصبح هذا النوع من التراث يلقى اهتماماً في الأوساط الثقافية والعلمية المهتمة بالتراث.قدمت الورشة فاطمة محمد، ومريم الزعابي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تحدثتا فيها عن علاقة التراث الشفاهي بالتاريخ، وأهمية المصادر الشفاهية، كمصدر حقيقي وموثوق في تدوين وحفظ الكثير من التفاصيل، شرط أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط، ومن ثم تحويل الرواية الشفاهية إلى تاريخ مدون، الأمر الذي يضمن استدامته. وأشادتا بجهود دولة الإمارات في تسجيل العديد من عناصر ورموز التراث الإماراتي الغير المادي في اليونسكو بموجب اتفاقية صون التراث لعام 2003.

وهدفت الورشة إلى التعريف بأفضل الطرق والوسائل العلمية الكفيلة بصون وحفظ الموروث التراثي ونقله بين الأجيال والتعريف به على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كالأمثال والحكايات والقصص الشعبية والأغاني والأهازيج، والكثير سواها مما يزخر به الموروث الشعبي الإماراتي.

وأكدت طالبات «إنجاز» على مساهمة الورشة في إثراء معرفتهن بطريقة جمع وتدوين التراث الشفاهي، وكيفية حفظه وأرشفته بالاعتماد على الطرق العلمية، وآلية توفيره للباحثين والدارسين، وكذلك للمهتمين بمعرفة المزيد من المعلومات عن الموروث التراثي والثقافي لدولة الإمارات.

وأُطلق برنامج «إنجاز» ضمن مبادرة «أبشر» التي أطلقها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث تعمل جامعة الوصل، من خلال هذا البرنامج العلمي على تأهيل وإعداد الطالبات لسوق العمل، وإكسابهن المهارات العملية التي تؤهلهن للانخراط في العمل، كما يسعى البرنامج إلى توفير فرص عمل للمتخرجات في البرنامج في القطاعين العام والخاص، عن طريق كادر مؤهل ومتخصص ومن خلال قاعدة بيانات عن الشواغر المتوفرة في مؤسسات الدولة، ويضم البرنامج حالياً أكثر من 300 طالبة، وبلغ إجمالي المتخرجات في البرنامج منذ انطلاقته، 1399 متخرجة، في فرعي البرنامج بدبي والفجيرة.

وقالت فاطمة بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز: تأتي هذه الورش لتعزيز وترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية الأصيلة بين الأجيال، وتعميق دورها وتفعيل مشاركتها في صون وحفظ هويتنا الوطنية.

