«أمسيات مهرجان أبوظبي» تتخطى مليون مشاهدة عبر المنصات
«أمسيات مهرجان أبوظبي» تتخطى مليون مشاهدة عبر المنصات
25 ابريل 2023 14:39
أبوظبي (الاتحاد) ضمن الأمسيات الرمضانية من مهرجان أبوظبي في عامها الرابع على التوالي، شهدت «ترنيمة العشق»، وتأسيس المنشدات «بنات النجار» للشيخ محمود التهامي، شيخ المنشدين في جمهورية مصر العربية، بتكليف حصري وإنتاج مشترك من المهرجان الذي يقام برعاية فخرية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، إقبالاً لافتاً من متابعي القناة الخاصة بالمهرجان على «يوتيوب»، وبلغ إجمالي عدد المشاهدات للعملين منذ بدء بثهما في 7 و11 أبريل أكثر من مليون مشاهدة.
وجرى تقديم أعمال الشيخ التهامي ضمن أمسيات مهرجان أبوظبي الرمضانية في دورته العشرين لعام 2023 والتي تنعقد تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، احتفاءً بشهر رمضان المبارك وقيمه الفضيلة في أجواء روحانية مميزة، حيث جاءت الأمسيات لتلبي تطلعات الجمهور خلال الشهر الفضيل، وانطلاقاً من التزام المهرجان بتحفيز حوار الثقافات والحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الموسيقي والإنشادي العربي، وذلك بما ينسجم مع جهود الدولة في تعزيز الحضور الإماراتي في الخارج ودعم الفنانين العرب.
وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: أسعدنا التعاون مجدداً مع الشيخ محمود التهامي، شيخ المنشدين في جمهورية مصر العربية، في «ترنيمة العشق» وتأسيس المنشدات «بنات النجار» اللذين يستلهمان الموروث الإنشادي والتراث الثقافي والروحي العريق وروائع المدائح النبوية، ضمن الأمسيات الرمضانية من مهرجان أبوظبي في عامها الرابع على التوالي، احتفاءً بقيم التضامن والأخوة الإنسانية والتعايش في الشهر الفضيل، وإبرازاً لمكانة أبوظبي حاضنةً لكبار الفنانين العرب والعالميين ودورهم في إيصال رسالة الفنون السامية.
وتابعت: يتميز عمل ترنيمة العشق بكونه يجمع لأول مرة بين الشيخ التهامي وشباب مدرسته للإنشاد الديني مع الموسيقار هاني شنودة أداءً وارتجالاً وألحاناً، لقصائد من التراث الصوفي كقصيدة «أطوف على ذاتي» الشهيرة للشاعر المتصوف عبد الغني النابلسي، وقصائد الشيخ التهامي والشيخين عبد الرحيم دويدار وعبد اللطيف العزب، بينما يتوّج «بنات النجار» شراكتنا في تعزيز مكانة المرأة كأولى المنشدات في تاريخ الإسلام، ويتميز بالأداء المبدع لمنشدات مدرسة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمود وحيد، لروائع المدائح النبوية من الوطن العربي. وختمت بالقول: أتقدّم بعميق الشكر والتقدير إلى الشيخ محمود التهامي لأعماله الحصرية التي تبرز سعينا المشترك للحفاظ على الإرث الموسيقي والأدبي والإنشادي العربي العريق.
وأشاد الشيخ محمود التهامي، شيخ المنشدين المصريين، بجهود مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ودورها في الاحتفاء بالمبدعين العرب، والحفاظ على الإرث الموسيقي والأدبي العربي معا، ككنوز ثقافية معرفية نعتز بها، وندرك أهميتها في التعبير عن الهوية والخصوصية الثقافية في الإطار الإنساني. وقال التهامي الذي عمل مع كبار المؤلفين الموسيقيين أمثال عمار الشريعي، وصلاح الشرنوبي، والملحن حسن أبو السعود، وهاني شنودة: كلي فخر بالشراكة المستمرة والتعاون الدائم مع مهرجان أبوظبي الذي بات اليوم منارة إماراتية عالمية للثقافة والفنون، تسهم في ترسيخ قيم الأصالة والأخوة الإنسانية، وحماية التراث العربي غير المادي وتوثيقه ونقله إلى الأجيال المقبلة.
ويهدف الشيخ التهامي من خلال «ترنيمة العشق» إلى تقديم الشعر العربي الأصيل بأسلوب عصري مع الدمج بين الموسيقى العربية والعالمية لمواكبة الحضارات والثقافات المختلفة، مع الحفاظ على المكانة المميزة للشعر العربي، حيث يجمع العمل بين جمال الموسيقى الروحية والجوانب الاجتماعية والثقافية، مع الحفاظ على فصاحة الكلمات وجمال المعنى، وجرى تقديم العمل بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين، منهم هاني شنودة والشيخ عبد الرحيم دويدار ومحمود هلال وجورجينا حلمي، بالإضافة إلى 30 عازفاً.
يحتفي «بنات النجار» بأوائل المنشدات في تاريخ الإسلام، اللواتي استقبلن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وأنشدن الشعر في مدحه، ويشمل مجموعة من القصائد المشهورة والمدائح والأناشيد الرمضانية في مديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قدمت في كل من مصر والسودان وتونس، ودول المغرب العربي.
ويتميز الشيخ محمود التهامي، شيخ المنشدين المصريين، بقدرته على مزج الإنشاد باللغة العربية الفصحى، بثقافات موسيقية متعددة، مع الحفاظ على أصالته وطابعه التقليدي المميز. وبدروه يعمل مهرجان أبوظبي من خلال الأمسيات الرمضانية على توفير منصة ابتكارية حاضنة للفنانين، للاحتفاء بأعمال كبار المبدعين، والمساهمة في تنمية المواهب الإبداعية الشابة. وكان سبق للشيخ التهامي أن تعاون مع مهرجان أبوظبي في أعماله الأولى العالمية «لغة القلوب» 2020، و«نداء المحبة» عام 2021 و«بين يديّ الخالق» و«التراث والتناغم» 2022، في إطار الأمسيات الرمضانية من خلال أعمال الإنتاج والتكليف الحصري الأولى عالمياً مع كبار المبدعين، بينهم المؤلف الموسيقي وكاتب الأغنيات الفنان العالمي سامي يوسف، ورائدة الغناء الأوبرالي العربي السوبرانو هبة القواس، والفنانة الأميركية اللبنانية ميسا قرعة، الفنان الهندي جاويد علي، الفنان التشكيلي الفرنسي التونسي إل سيد والخطاط ضياء علام، المنشدان المعروفان محمد طارق ووائل الفشني، والفنانون الشباب المبدعون من السعودية: المغنّية وكاتبة الأغاني تام تام، والمغني والمؤلف الموسيقي مروان فقي، والكاونتر تينور محمد خَيْران الزهراني، والمؤلف والموزع الموسيقي رامي باصحيح.