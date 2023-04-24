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النجوم العرب يحتفلون في الإمارات بنجاح أعمالهم الرمضانية

النجوم العرب يحتفلون في الإمارات بنجاح أعمالهم الرمضانية
25 ابريل 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

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اختار نجوم الوطن العربي الإمارات لتكون مسرحاً للاحتفال بنجاح الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان.. حضر الحفل المخرج المصري محمد سامي، الذي تلقى التهاني من الفنانين والنقاد بنجاح مسلسله الرمضاني «جعفر العمدة»، والتف حوله الفنانون للاحتفاء بالنجاح الكبير الذي سجله العمل وتحقيقه نسبة مشاهدة كبيرة بمختلف الدول العربية. وضمت قائمة الحضور الفنانة مي عمر التي احتفت أيضا بنجاح مسلسلها «علاقة مشروعة»، كما احتفى الحضور بالفنان السوري خالد القيش لإبداعه في دوره بمسلسل «مربى العز»، إلى جانب حضور الفنانين بديع أبو شقرا وعلاء زلزلي ورضا العبدالله وكلودا شمالي، ومجموعة من الشخصيات العامة ورجال وسيدات الأعمال بالإمارات ودول الخليج.

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