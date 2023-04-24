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السبانخ والمكسرات والأفوكادو تخفف التوتر

السبانخ والمكسرات والأفوكادو تخفف التوتر
25 ابريل 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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يحتفل العالم خلال مايو المقبل بشهر التوعية بالصحة النفسية، وبحسب الدكتورة منى مبارك، أخصائية التغذية المعتمدة، يشكل الغذاء أحد العوامل الأساسية في التأثير على الصحة الذهنية، ومن هذا المنطلق تركز مبادرة أبوظبي 360، التي أطلقها مجلس أبوظبي الرياضي، على التعريف بالمنافع الكثيرة للغذاء الصحي من خلال تقديم وصفات الطهو الصحية والنصائح المفيدة لتقليل الإجهاد وتعزيز الصحة والعافية، وحددت الدكتورة فاطمة مبارك قائمة بخمسة أنواع من الأغذية  التي يحتاجها الدماغ للحفاظ على نشاطه وتخفيف التوتر وتحسين الحالة النفسية وهي: الخضراوات الورقية، خاصة السبانخ والكرنب والسلق، والمكسّرات والبذور، والتوت الأزرق والفراولة وتوت العليق والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو.

المكسرات
الأفوكادو
الصحة النفسية
التوتر
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