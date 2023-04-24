تنوع الأرض في لوحة على رمال ياس

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً بيوم الأرض العالمي، دشنت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» لوحة فنية عملاقة مرسومة على رمال الشاطئ الشمالي لجزيرة ياس تستعرض جمال وتنوع أشكال الحياة على كوكب الأرض، وتأتي اللوحة التي جسدت شعار «سي وورلد أبوظبي» بمثابة تأكيد على التزام المدينة الترفيهية بتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البحرية وحمايتها.

ونفذ الفنان ناثانيل ألابايد صاحب الرقم القياسي لأكبر لوحة رملية في موسوعة غينيس، اللوحة بمقاس 20 × 20 مترًا، واستغرق إنجاز اللوحة 11 ساعة، وتميزت بتصاميم وأفكار مستوحاة من الطبيعة وقصة «المحيط يجمعنا».