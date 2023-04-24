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«منصور» في مكاني العين مول

شخصية «منصور» خلال العرض (من المصدر)
25 ابريل 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد) 

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خلال عيد الفطر نظم كلّ من مكاني العين مول ومؤسّسة بداية للإعلام، الجهة المنتجة للمسلسل الكرتوني الكوميدي «منصور»، فعاليات ترفيهية للقاء شخصية المسلسل الشهير، بعنوان «مغامرات منصور - رحلة إلى المريخ». 
ويحظى زوّار المول بفرصة التفاعل مع شخصياتهم المفضّلة من المسلسل وحضور ورش عمل، بالإضافة إلى مشاهدة العرض الحيّ الأوّل. 
ويتخلّل العرض الأوّل محطات شائقة مثل انطلاق الشخصيات المفضلة من المسلسل في مغامرة فضائية تعجّ بالتقلبات، والتعرّف إلى شخصيات جديدة وتمضية أوقات مليئة بالتسلية والمرح. وإلى جانب أجواء الحماس على خشبة المسرح، يمنح مكاني العين مول بعض الزوّار المحظوظين فرصة فريدة للتعرّف عن كثب إلى «منصور» وأصدقائه. 
وحقّق مسلسل «منصور» رواجاً هائلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث تخطّى 2.5 مليار مشاهدة و3.3 مليون مشترك على قناته الخاصة عبر«يوتيوب»، لينال لقب البرنامج العربي رقم واحد للأطفال من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة. وتدور أحداث المسلسل حول «منصور»، وهو فتى مغامر ومحبّ للاستكشاف في الـ 12 من عمره، ينطلق في مغامرات مختلفة مع أصدقائه وعائلته، حيث يتعلّم والمشاهدون دروساً أخلاقية مفيدة. 
ويعالج المسلسل مواضيع مهمّة مثل الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا والاعتماد عليها والتغيّر المناخي والاستكشاف الفضائي، مع التمسّك بالثقافة والقيم السامية التي تمثّل الإمارات على المستويَين المحلّي والعالمي.

العين مول
الإمارات
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