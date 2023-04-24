حفلات العيد في الإمارات.. «كامل العدد»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهدت حفلات عيد الفطر في أبوظبي ودبي نجاحاً لافتاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق الطرب الأصيل والموسيقى الكلاسيكية والشبابية، وأحياها نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، الذين اجتمعوا في الإمارات ضمن «فعاليات عيد الفطر الفنية»، لتقديم أمسيات إماراتية وخليجية وعربية مميزة، رفعت شعار «كامل العدد».

حضور لافت

على مسرح «اتحاد أرينا» في أبوظبي، وبتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة، أحيا الفنان عبد المجيد عبدالله حفلاً مساء الأحد، مقدماً عدداً من أغنياته القديمة الشهيرة، والتي أخذ الجمهور يردد كلماتها حتى نهايتها، ومنها: «يا بعدهم كلهم»، «وش علي من الناس»، «تتنفسك دنياي»، «أخذت القلب»، «قبل أعرفك»، و«إنسان أكثر»، كما تنقل بين باقة من أغنياته الحديثة، وسط تفاعل كبير وحضور لافت.

حفاوة كبيرة

أعرب الفنان عبد المجيد عبدالله عن سعادته بلقاء جمهوره في أبوظبي، والاحتفال مع محبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذين استقبلوه بحفاوة كبيرة، واصفاً مسرح «اتحاد أرينا» بالمبهر، ووعد بتقديم المزيد من الحفلات في العاصمة الإماراتية في الفترة المقبلة، قائلاً: حفلة واحدة لا تكفي ولا بد من إحياء المزيد من الحفلات.

المنهالي

وضمن فعاليات «العيد في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحيا الفنان عيضة المنهالي مساء الأحد حفلاً في «دبي فستيفال سيتي»، بقيادة المايسترو أحمد طه. وعاش جمهور دبي ليلة مميزة على أنغام الكلمات وإيقاعات الألحان الإماراتية، مؤدياً باقة من أجمل أغنياته التي حققت رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي منها: «متصوع»، «عليك أقرب»، «دهن عودي» و«كامل الزين». وأعرب المنهالي عن سعادته بلقاء جمهوره في «دانة الدنيا»، ومشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر.

العامري

وضمن الحفلات التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أحيا الفنان حمد العامري حفلاً في منطقة الظفرة في قاعة مدينة زايد، افتتحه بأغنية «قلبي شفوق» التي لاقت صدى كبيراً، ليقدم بعدها مجموعة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها: «عيني اليمين» و«داين وأحبك».

هيفاء وناصيف

وعلى مسرح فندق إنتركونتينتال أبوظبي، وبتنظيم «سبوت لايت لايف» أحيا الفنانان هيفاء وهبي وناصيف زيتون حفلاً مساء السبت تحت عنوان «نجوم في العاصمة»، وشهد حضوراً كبيراً من عشاق الأغاني الرومانسية. وبدأت هيفاء الحفل بباقة من أشهر أغنياتها منها: «تيجي»، «مش قادرة أستني»، «بدي عيش»، و«يا ابن الحلال»، ليصعد بعدها ناصيف زيتون ويشعل جو الحفل حماسة، بمجموعة من أبرز أغنياته منها: «ما ودعتك»، «مجبور»، «مش عم تظبط معي» و«روح».

يارا وفؤاد

وفي مدينة العين، اجتمع الفنانان يارا وفؤاد عبد الواحد في مركز العين للمؤتمرات، وافتتحت يارا الأمسية بمجموعة من أشهر أغنياتها الرومانسية، منها: «مصادفة»، «ما يهمك»، «من العايدين» و«مليت»، ليصعد فؤاد بعدها ويؤدي باقة من أغنياته الكلاسيكية منها: مثل «يا البعيد، «أغلى عشق»، «الحب الكبير» «أوصافك عجب» و«حبي الأول».