علي يوسف السعد يكتب: التصوير في السفر

قرأتُ مقولةً لأحدهم قال فيها: لا صورة تعني الأبد، لكن ربما تكون الصور محاولتي الأخيرة لأتذكر!

حين تسألني عن ملذات الحياة، سأجيبك بأن السفر يقع على رأس القائمة بالنسبة لي، ففي السفر أجد ما لم أجده في كثير من الأشياء، وفيه أحظى بتجارب لم أكن لأعيشها لو مكثتُ في مكاني. حين تسافر، يمكنك الاختيار بين أن تعيش اللحظة كاملة وتشعر بلذتها الآنية فحسب، وبين أن تعيشها وتوثقها في نفس الوقت، فتحتفظ بها في جيبك على شكل ذكريات لا تُنسى ولو مرَّ عليها ألف عام. إن كنت من هواة السفر ولكنك لا تملك الشغف الكافي لتُصوِّر ما يمر عليك من جمال خلال رحلتك، ستختلطُ في ذاكرتك الصور، فماذا سيُضيرك لو وثقتها ووضعتها في ألبوم؟ سيسهل عليك حينها ترتيبها وربما سيكون من السهل عليك تذكر المشاعر التي راودتك حين ألتقط كل واحدة من هذه الصور، فمن فوائد التصوير خلال السفر أنه يخلّد اللحظة، فبدل الاستمتاع بها مرة واحدة، يجعلك تعيشها مراراً وتكراراً كلما فتحت ألبوم الصور وتنقّلت بين ثناياه.

للتصوير خلال السفر عدة فوائد إلى جانب تخليد اللحظات السعيدة، فهو يسمح لك باصطحاب الآخرين معك، حين تنقل إليهم صوراً جميلة للأماكن التي زرتها، سيكون بإمكانهم إمتاع ناظرهم بدون الحاجة لقطع أي مسافة تُذكر، فالانترنت قرَّب المسافات حتى باتت وسائل التواصل الاجتماعي تنافس مجالس السهر والسمَر، ففيها يجتمع الناس افتراضياً ويشاركون لحظاتهم السعيدة لينشروا الفائدة والفرح.

ليس هناك ضرر من التصوير خلال السفر، ولكن عليك ألا تجعله يطغى على هدف الرحلة وهو الاستمتاع. حاول ألا تقضي معظم الوقت في التصوير والنشر، وربما يمكنك تأجيل نشر الصور التي قمتَ بالتقاطها حتى نهاية اليوم أو ربما بعد انتهاء الرحلة والعودة للديار.

أثناء رحلتك، جرِّب أن توسِّع أفقك، لا تجعل كل صورك تقتصر على المعالم الأثرية والأماكن الطبيعية، قم بتصوير الناس وعاداتهم وتقاليدهم، والتقط صوراً لسكان المدينة بينما يؤدون أعمالهم اليومية، وحاول أن تستأذن منهم قدر المستطاع قبل التقاط أي صورة لهم. ولا تنسى التقاط صور للشروق والغروب فكل الأماكن في هذه الأوقات تكون ساحرة! وبالطبع، لا تنسى التقاط صور لك ولأفراد عائلتك أو لأصدقائك مم يرافقونك في سفرك، فهذه الصور ستبقى في جيب ذاكرتك للأبد. وانتبه من الأماكن التي يحظر فيها التصوير، فأنت بالتأكيد لا ترغب بدفع غرامة أو أخذ مخالفة في بلد أنت غريبٌ عنه.

هناك أشخاص يفضلون إغلاق هواتفهم وعدم تصوير أي شيء خلال سفرهم، فهم يفضلون الاستمتاع باللحظة بعيداً عن أي مشوشات. من وجهة نظري، أرى أن التصوير خلال السفر مهم، فذاكرة الإنسان بحاجة إلى محفزات تذكّره باللحظات السعيدة، والصور مثال حي يحفّز الذاكرة ويجعلك تعيش اللحظة مرة أخرى.