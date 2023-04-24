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نفوق فهد ثانٍ أحضر من جنوب أفريقيا إلى الهند

أرشيفية
24 ابريل 2023 17:42

نفق فهد أحضر من جنوب أفريقيا إلى الهند، على ما أفاد مسؤولون في الحياة البرية، في حالة النفوق الثانية من نوعها خلال شهر في بلد أُعلن فيه انقراض هذه القطط الكبيرة المرقطة قبل سبعة عقود.

حتى الآن، أحضر 12 فهداً من جنوب أفريقيا وثمانية من ناميبيا إلى الهند بعدما قضت المحكمة الهندية العليا في العام 2020 بضرورة إعادة إدخال هذا النوع إلى البلاد.

وعثر على الفهد «أوداي» مريضاً في حظيرة في حديقة كونو الوطنية في وسط الهند ووضع في مكان هادئ لمعالجته، لكنه نفق في وقت لاحق، على ما أوضح المسؤول في الحديقة جي. إس. شوهان في بيان صدر الأحد.

وأشار أميت ماليك من برنامج الحفاظ على النمور، لوكالة فرانس برس، إلى أن فحوصاً تجري لتحديد سبب نفوق الفهد.

وفي مارس، نفق فهد من ناميبيا يُدعى «ساشا» بسبب مرض في الكلى.

ويهدف برنامج إعادة إدخال الفهود إلى الهند، الذي يعد مشروعاً رئيسياً لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى جلب 100 فهد خلال العقد المقبل.
 

 
 

 

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