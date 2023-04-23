استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2023

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد منافسة قوية لعدد كبير من الأعمال الدرامية التي عُرضت في «ماراثون رمضان 2023»، اختار الجمهور لقب «الأفضل» في استطلاع جريدة «الاتحاد» لدراما رمضان 2023، الذي أطلقته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ضمن فئاته المختلفة، وذلك بعدما نالت المسلسلات المحلية والخليجية والعربية الصدى الكبير، وحصدت نِسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية، لجهة ما استعرضته من مضمون قوي وقصص متنوعة وقضايا مختلفة، إلى جانب الأداء المميز لنخبة من نجوم التمثيل المخضرمين والشباب.

دراما محلية

عن فئة الدراما المحلية تصدر مسلسل «بو حظين» الذي عُرض على شاشة «قناة الإمارات» المركز الأول بنسبة 66%، وشارك في بطولته كل من جابر نغموش وجمعة علي وسعيد سالم وموسى البقيشي، فيما حصد المركز الثاني مسلسل «أهل الدار»، بنسبة 15% والذي شارك في بطولته كل من أحمد الجسمي ومرعي الحليان، وتوزعت نسبة الأصوات المتبقية على مسلسلي «طوق الحرير» و«بيت القصيد».

أفضل ممثل إماراتي

وعلى مدار شهر رمضان، نال الممثلون الإماراتيون جابر نغموش وسعيد سالم وأحمد الجسمي إشادات الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تميزهم في دراما رمضان لهذا العام. وبعد منافسة قوية بينهم، ذهب لقب أفضل ممثل إلى جابر نغموش بنسبة 50% عن دوره «هاشل» في مسلسل «بو حظين»، فيما نال سعيد سالم المركز الثاني بنسبة 24% عن دوره في المسلسل نفسه، وحصد أحمد الجسمي نسبة 20% من الأصوات عن دوريه في «أهل الدار» و«طوق الحرير».

وبعد منافسة قوية بين مروان عبدالله وجمعة علي، على لقب أفضل ممثل إماراتي شاب، خطف الأول اللقب بنسبة 43%، عن دوريه في «بو حظين» و«أهل الدار»، وحصد جمعة المركز الثاني بنسبة 42% عن دوره في «بو حظين».

أفضل ممثلة إماراتية

لقب أفضل ممثلة إماراتية، اختاره الجمهور للممثلة سميرة أحمد التي نالت نسبة تصويت 49%، عن دورها في «طوق الحرير»، بعد منافسة قوية مع فاطمة الحوسني التي نالت نسبة المركز الثاني 34%، وهدى الغانم التي حصدت نسبة 17%.

وعن فئة أفضل ممثلة إماراتية شابة، ذهب المركز الأول إلى الممثلة أمل محمد بنسبة 71% عن دوريها في «النكران» و«منزل 12»، فيما حصدت المركز الثاني ميثاء محمد عن دورها في «فنطاس».

الدراما الخليجية

وعلى صعيد الأعمال الخليجية، تصدر «طاش العودة»، بطولة ناصر القصبي وعبدالله السدحان، المركز الأول بنسبة 33%، فيما نال «مجاريح» بطولة سعاد عبدالله المركز الثاني بنسبة 29%، وذهب المركز الثالث لـ«قفص مخملي» بنسبة 25%، وحصد «قرة عينك» بطولة حياة الفهد باقي الأصوات.

أفضل مسلسل خليجي مشترك

عن فئة أفضل مسلسل خليجي مشترك، حصد «منزل 12»، بطولة سعد الفرج، المركز الأول بنسبة 47%، فيما نال المركز الثاني مسلسل «النكران» بطولة داوود حسين نسبة 29%، وذهب المركز الثالث لـ«فنطاس»، بطولة طارق العلي، بنسبة 24%.

أفضل ممثل خليجي

ومنح الجمهور سعد الفرج لقب أفضل ممثل خليجي عن دوره في «منزل 12»، بعد منافسة قوية مع ناصر القصبي عن دوره في مسلسل «طاش العودة» بنسبة 32%، وذهبت النسبة الباقية لجاسم النبهان (16%)، وعبدالله السدحان (11%).

أفضل ممثلة خليجية

لقب أفضل ممثلة خليجية نالته حياة الفهد عن دورها في مسلسل «قرة عينك»، حيث حصدت المركز الأول بنسبة 42%، فيما نالت سعاد عبدالله نسبة 36%، وهيا عبد السلام 15% وإلهام الفضالة 7%.

أفضل مسلسل مشترك

تصدر «تغيير جو» المركز الأول عن فئة أفضل مسلسل عربي مشترك، بنسبة 34%، بعد منافسة قوية مع «الزند» الذي نال المركز الثاني بنسبة 32%، واحتل المركز الثالث «وأخيراً» بنسبة 28%، وذهبت نسبة الأصوات المتبقية لمسلسل «الموت».

أفضل ممثل مصري

اختار الجمهور محمد رمضان أفضل ممثل في رمضان لهذا العام عن دوره في «جعفر العمدة» بنسبة 56%، فيما حصد أحمد السقا نسبة 28% عن دوره في «حرب»، وتوزعت نسبة الأصوات الباقية على خالد النبوي وياسر جلال.

أفضل ممثل سوري

خطف قصي خولي لقب أفضل ممثل بنسبة 33%، بعد منافسة مع باسم ياخور الذي حصد نسبة 28%، وتيم حسن بنسبة 27%، وعابد فهد بنسبة 12%.

أفضل ممثلة مصرية

نالت منى زكي لقب أفضل ممثلة عن دورها في «تحت الوصاية» بنسبة 42%، بعد منافسة مع يسرا التي حصدت نسبة تصويت 31%، فيما حصدت منة شلبي نسبة 14%، وذهبت باقي الأصوات إلى نيللي كريم.

أفضل ممثلة لبنانية

خطفت نادين نسيب نجيم لقب أفضل ممثلة عن دورها في «وأخيراً» بنسبة 58%، بعد منافسة مع ماغي بو غصن التي حصدت نسبة تصويت 19%، ودانييلا رحمة نسبة 16%، وذهبت باقي الأصوات إلى ورد الخال.

«قلبي اطمأن»

حصد البرنامج الخيري والإنساني «قلبي اطمأن» في موسمه السادس، الذي عُرض على «قناة أبوظبي»، لقب «أفضل برنامج»، بنسبة 52%، وحل ثانياً برنامج «الشارة» الذي نال نسبة 28% من الأصوات، وذهبت بقية الأصوات إلى برنامجي «دروب» و«رامز نيفر إند».

«جعفر العمدة»

عن فئة أفضل مسلسل مصري اجتماعي، حصد «جعفر العمدة» المركز الأول بنسبة 64%، بعد منافسة مع «ضرب نار» الذي احتل المركز الثاني بنسبة 20%، وذهبت بقية الأصوات لمسلسلي «الأجهر» و«سره الباتع». وخطف المركز الأول عن فئة أفضل مسلسل مصري من 15 حلقة، «تحت الوصاية» بطولة منى زكي بنسبة 51%، وذهب المركز الثاني لـ«الهرشة السابعة» بنسبة 21%، فيما توزعت بقية الأصوات على مسلسلي «رشيد» و«كامل العدد».