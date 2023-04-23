شيخة الجابري تكتب: على نحوٍ ما

نستطيع تجاوُز الكثير من العثرات والعقبات التي يمكن أن تعترض طريقنا، وأن ننجو بأنفسنا من متغيرات الوقت والناس والأوضاع والعالم من حولنا، على نحوٍ ما يمكننا تسيير ما يمكن أن نحمله من خسارات أو تحديات أو نجاحات، كلّ منها يمضي في طريقه الذي يعنيه، ويسير إلى حيث يمكن أن يترك أثراً، أو يحقق إنجازاً، أو يقف عند منطقة تضعنا في حيرة ٍمن اتجاهاته من أين، وإلى أين؟

الذي يحدث أننا نقع أسرى لمواقف يعجز بعضنا عن مواجهتها، ويستطيع آخرون تجاوزها والقفز عليها باتجاه مسارات أكثر رحابة وقدرة على التحمل والتعايش مع الموقف أو الحدث، غير أن النفس الإنسانية هشّة وضعيفة، يمكن أن تتعرض للكسر بسهولة لا يتوقعها المرء ذاته، ويمكن أن تقف في شجاعة عصيّة على الفهم في مرات كثيرة، لكنها تعود إلى هشاشتها كلما تعرض قلبٌ للحنين، أو أخذه الشجن إلى حيث لا يريد أن يذهب.

وفي طريقنا نحو التعافي بشكل أو على نحوٍ ما، مما نتعرض له في حياتنا من تحديات أحياناً لا قدرة لكثيرين على تجاوزها، أو التخلص منها والشفاء والخروج بأقل الخسائر الممكنة والمتوقعة، تأخذنا الحياة بما تحمله من تطلعات وآمالٍ وأمنيات ووقائع وعلاقات باتجاه العديد من السلوكيات التي نتبعها في مسيرنا من حيث أردنا أن نتوقف أو نستمر، فكثير من تلك العلاقات هي في الواقع مصدر إزعاج وقلق، وتحديات إنسانية تضعنا أمام اختبارات قد يفشل بعضنا في التعاطي معها، خصوصاً إن كانت قريبة من الروح أكثر مما ينبغي.

لذا وعلى نحوٍ ما ونحن في وسط هذه الفوضى من الحالات التي نعيشها ونعايشها وسط دوّامة لا تنتهي وعلى مدار وقتي وزمني لا يهدأ، يلجأ بعضنا إلى وسائل وطرق للمساندة والمساعدة لتجاوز أو علاج أو نسيان بعض الذي يشقيه، ولكنه في مساره ذاك يتعثر ببشر يخادعونه تارة ويرهقونه أخرى، يأخذه بعضهم إلى عالم وهمي، خيال لا تنفصل خيوطه، وهو في الحقيقة مجرد وهمٍ وتعلّق قلب وهِن.

في تلك الحالات يطلع خيط من أمل وتفاؤل تحتاجه النفس البشرية التوّاقة وسط أي ركام يعبث بها إلى الفرح والسعادة والنسيان، تلك مرحلة يعبر من خلالها الإنسان نحو الأخضر من الوقت، والأبيض من الضوء المُشع في أعماقه إذ هو في احتياج إليه، لذا وعلى نحوٍ ما يأخذ بعضه نحو النجاة ببعضه الآخر، تحيط به هالة من ابتهاج، وحالة من الامتنان لكل تلك التحديات.