ليالي أبوظبي في العيد.. موسيقى وطرب

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حفلاً موسيقياً مميزاً بمشاركة الفنانة يارا والفنان فؤاد عبد الواحد في مركز العين للمؤتمرات بمناسبة عيد الفطر السعيد، وافتتحت يارا الأمسية بأداء مميز لمجموعة من أشهر أغانيها، بما فيها من العايدين وصدفة وما يهمك، حصدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وأضاف الفنان فؤاد عبد الواحد مزيداً من المتعة إلى أجواء الحفل من خلال أدائه لمجموعة من أغانيه الكلاسيكية، وفي قاعة أفراح مدينة زايد في الظفرة قدم الفنان حمد العامري حفلاً مبهراً، وافتتح العامري الحفل بأغنية قلبي شفوق التي لاقت أصداء مميزة لدى الجمهور.