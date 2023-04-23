زيادة أعداد أنواع 7 طيور في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

سجلت هيئة البيئة - أبوظبي زيادة في أعداد 7 أنواع من الطيور في إمارة أبوظبي، حيث سجل طائر النحام الكبير 992 فرخاً العام الماضي في محمية الوثبة للأراضي الرطبة وبينت «الهيئة» أن تكاثر طائر النحام استمر دون انقطاع خلال الشتاء والصيف، ما يؤكد توافر معايير التنوع البيولوجي في المحمية، ورصد برنامج تقييم مراقبة تربية الطيور وجود 52 ألف زوج متكاثر من الغاق السوقطري في 6 مستعمرات في أبوظبي، ورصدت الهيئة استمرار تكاثر طائر زقزاق السرطان في أبو الأبيض وأبو عميم، وتم اكتشاف 100 عش نشط في جزيرة أبو الأبيض، كما سجلت 1640 عشاً نشطاً في أبو الأبيض وأم عميم، وهو أعلى رقم منذ عام 2003. وسجلت «الهيئة» 1150 زوجاً متكاثراً من طائر الخرشنة ذي العرف في جزيرة جرنين فقط، وسجلت 31.212 زوجاً متكاثراً من طائر الخرشنة المتوجة في 5 مواقف في جميع أنحاء الإمارة، و4500 زوج متكاثر من طيور الخرشنة بيضاء الوجه في 18 موقعاً، و11.803 أزواج متكاثرة من طائر الخرشنة الملجم في 18 موقعاً.