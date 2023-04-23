الإثنين 24 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سياحة المغامرات في «ياس».. إثارة بلا حدود

سياحة المغامرات في «ياس».. إثارة بلا حدود
24 ابريل 2023 00:42

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
أداء قوي للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات خلال الربع الأول

تقدم أبوظبي باقة من الوجهات السياحية تجذب أصحاب القلوب القوية ومحبي المغامرات، فالسياح لديهم خيارات متعددة بينها أسرع أفعوانية لمحبي السرعة في العالم «الفورمولا روسا» حيث يختبرون شعور التسارع إلى 100 كم/ ساعة في أقل من ثانيتين وحماس السرعة التي تصل إلى 240 كم/ ساعة، أو اختبار أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في كلايم أبوظبي، أو دخول سباق السيارات في «حلبة ياس» التي تجذب السياح من أنحاء العالم، كما تتيح «ياس ووتروورلد أبوظبي» تجربة أكبر منزلق مائي في العالم الذي يطلق عليه اسم «الدوامة» الذي يعمل على الطاقة الهيدرومغناطيسية ويتسع لستة أشخاص ويزيد طوله عن 238 متراً.

أبوظبي
السياحة
آخر الأخبار
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
الإمارات
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
اليوم 00:45
محمد بن سعود خلال حفل الزفاف (وام)
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
اليوم 00:45
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
الإمارات
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
اليوم 00:45
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
الإمارات
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
اليوم 00:44
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
الإمارات
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
اليوم 00:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©