سياحة المغامرات في «ياس».. إثارة بلا حدود

رشا طبيلة (أبوظبي)

تقدم أبوظبي باقة من الوجهات السياحية تجذب أصحاب القلوب القوية ومحبي المغامرات، فالسياح لديهم خيارات متعددة بينها أسرع أفعوانية لمحبي السرعة في العالم «الفورمولا روسا» حيث يختبرون شعور التسارع إلى 100 كم/ ساعة في أقل من ثانيتين وحماس السرعة التي تصل إلى 240 كم/ ساعة، أو اختبار أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في كلايم أبوظبي، أو دخول سباق السيارات في «حلبة ياس» التي تجذب السياح من أنحاء العالم، كما تتيح «ياس ووتروورلد أبوظبي» تجربة أكبر منزلق مائي في العالم الذي يطلق عليه اسم «الدوامة» الذي يعمل على الطاقة الهيدرومغناطيسية ويتسع لستة أشخاص ويزيد طوله عن 238 متراً.