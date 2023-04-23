«المسيرة الزرقاء» تقطع 224 كيلومتراً

جنيف (سويسرا) (أ ف ب)

تجمّع آلاف الأشخاص في برن لاستقبال أربع ناشطات مناخيات اجتزن مشياً 224 كيلومتراً في مختلف أنحاء سويسرا للمطالبة بجهد أكبر في حماية المناخ، وانطلقت في الأول من أبريل الجاري من جنيف «المسيرة الزرقاء» للنساء الأربع، وهدفت المبادرة إلى مطالبة السلطات السويسرية ببذل جهد أكبر لاحترام اتفاقية باريس المناخية الموقعة عام 2015، وطالبت الناشطات بأن تجعل سويسرا «على رأس أولوياتها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار النصف قبل سنة 2030 والوصول إلى الصفر الصافي بحلول سنة 2050»، وكان في استقبالهنّ أمام مقرّي الحكومة والبرلمان في برن نحو أربعة آلاف شخص.