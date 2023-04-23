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يارا وفؤاد عبدالواحد يحتفلان بالعيد في العين

يارا وفؤاد عبدالواحد يحتفلان بالعيد في العين
23 ابريل 2023 16:54

نظمت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي حفلاً موسيقياً مميزاً بمشاركة الفنانة يارا والفنان فؤاد عبدالواحد في مركز العين للمؤتمرات بمناسبة عيد الفطر السعيد. 

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وافتتحت يارا الأمسية بأداء مميز لمجموعة من أشهر أغانيها، بما فيها من العايدين وصدفة وما يهمك، حصدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور. وأضاف الفنان فؤاد عبدالواحد مزيداً من المتعة إلى أجواء الحفل من خلال أدائه لمجموعة من أغانيه الكلاسيكية التي سلّطت الضوء على أصالة الموسيقى العربية، مثل يا البعيد والحب الكبير وأوصافك عجب.وتأتي هذه الاحتفالات الموسيقية بمناسبة عيد الفطر السعيد، ضمن سلسلة الفعاليات المتنوعة التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في إطار التزام أبوظبي بدعم المواهب المحلية وتعزيز الثقافة العربية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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