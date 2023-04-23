المملكة المتحدة تستعد لتتويج تشارلز الثالث

تستعد المملكة المتحدة لتتويج الملك تشارلز الثالث في السادس من مايو في لندن في مراسم تنظم بأبهة وتتميز بحضور الأمير هاري.
ومع اقتراب الحدث الأول من نوعه منذ سبعين عاماً، تجري التدريبات الأولى على المسيرات على ظهور الخيل وانتشرت أكواب الخزف التذكارية - باللون الأزرق - في محلات البيع، واختير طبق رسمي هو تورتة السبانخ والفول.
ولا ينقص سوى حماس الجمهور الذي يشغله التضخم أكثر من الملك الجديد الذي يبلغ من العمر 74 عاما ويرغب في تكييف المؤسسة العريقة التي تعود إلى قرون مع متطلبات عصره من البيئة إلى التنوع.
وبعد ثمانية أشهر على اعتلائه العرش بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية عن 96 عامًا، حان وقت التكريس العلني لتشارلز رئيس دولة المملكة المتحدة ومعها 14 مملكة أخرى من كندا إلى استراليا مرورا بجزر البهاماس. وسيصبح تشارلز الثالث الملك البريطاني الأربعين الذي يتوج في كنيسة ويستمنستر منذ وليام الفاتح في 1066.