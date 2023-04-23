سناب شات تطلق خاصية محادثة الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين

مع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنتاج المحتوى نيابة عن المستخدم، انضمت شركة سناب المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي سناب شات إلى هذا الركب بعد تطوير آداة محادثة ذكاء اصطناعي تعتمد على تكنولوجيا شات جي.بي.تي وأطلقت عليها اسم ماي أيه.آي.

وفي البداية وفرت الشركة هذه الأداة لأصحاب الاشتراكات المدفوعة في بداية العام، لكنها قررت مؤخراً توفيرها لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة بحسب ما نشره إيفان سبيجل الرئيس التنفيذي للشركة قبل أيام.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خاصية الذكاء الاصطناعي التي تستهدف مساعدة المستخدم أثناء المحادثة يمكنه التوصية باختيار نوع عدسة الواقع المعزز على سناب شات والرد على أي صور ترسلها إليها باستخدام صورة تمت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يمكن أن تكون أيضا خطوة مهمة على طريق طموحات شركة سناب للتوسع في عالم الواقع المعزز.

كما تأخذ خاصية ماي أيه.آي مظهر شخص، بما في ذلك إمكانية تحديد ملامحه وقفا لتفضيلات المستخدم على غرار شخصية أفاتار.

وتظهر المحادثات التي تكتبها ماي أيه.آي بنفس طريقة المحادثات الأخرى للمستخدمين الطبيعيين على تطبيق سناب شات.

ووعد سبيجل بأن تركز أداة ماي أيه.آي على المحتوى المناسب لسن المستخدم والردود في المستقبل من خلال استخدام بيانات عمر المستخدم، رغم أنه لم يتضح حتى الآن مدى نجاحها في الممارسة العملية. كما قدمت منصة سناب شات أول مرشح ذكاء اصطناعي توليدي باسم كوزميك لينس وهو يعطي تأثيرات رسوم الخيال العلمي المتحركة.