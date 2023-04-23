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بريطانيا تختبر نظام إنذار على ملايين الهواتف المحمولة

بريطانيا تختبر نظام إنذار على ملايين الهواتف المحمولة
23 ابريل 2023 09:15

تعتزم بريطانيا اختبار نظام تنبيه جديد في حالات الطوارئ الأحد بحيث تصدر ملايين الهواتف المحمولة عند الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) صوتا شبيها بصفارة إنذار إضافة إلى اهتزازها.
ويهدف النظام الوطني الذي تم تصميمه على غرار أنظمة مماثلة في كندا واليابان وهولندا والولايات المتحدة، إلى تحذير الجمهور في حال كان هناك خطر يهدد الحياة في الجوار.


وستظهر رسالة على الهاتف المحمول تقول "هذا اختبار لتنبيهات الطوارئ، وهي خدمة حكومية بريطانية جديدة لتحذيركم في حال كانت هناك حالة طوارئ مهددة للحياة في مكان قريب".

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بريطانيا تختبر نظام إنذار جديداً على الهواتف المحمولة

وتأمل أجهزة الطوارئ والحكومة في استخدام النظام لتنبيه الناس خلال حدوث كوارث مثل الفيضانات الشديدة والحرائق.

 




المصدر: وكالات
بريطانيا
الهواتف المحمولة
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