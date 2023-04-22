«الدوام لله».. كوميديا هادفة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب الممثل مروان عبد الله صالح عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده عروض مسرحيته الجديدة «الدوام لله» التي تعرض طوال أيام عيد الفطر المبارك على مسرح مركز عجمان الإبداعي، بتنظيم من مسرح دبي الأهلي، موجهاً شكره للجمهور على تفاعله الإيجابي، الأمر الذي يحفزه لتقديم عروض مسرحية أخرى هادفة تلقى اهتماماً من عشاق «أبو الفنون».

مروان الذي يشارك في بطولة المسرحية ويتولى إخراجها، وهي من تأليف طلال محمود ويشارك فيها نخبة من ممثلي المسرح، أوضح أنها تسلط الضوء على ما يجول في البال، بتقديم حكايات تلامس القلوب وتستعرض تفاصيل حياة الناس اليومية بشكل كوميدي.

احتفاء

ذكر مروان أن مسرحية «الدوام لله» هي التعاون السادس مع طلال محمود، الذي قدم معه في السابق مسرحيات كوميدية جماهيرية، مشيراً إلى أنه بحكم منصبه كرئيس مجلس إدارة مسرح دبي الأهلي، اعتاد ألا يغيب عن المسرح الجماهيري لاسيما في الأعياد، حتى يحتفي مع محبي «أبو الفنون» بالمسرح الجماهيري وإعادة إحيائه من جديد، ويكون ذلك بمثابة هدية للجمهور في العيد.

رونق المسرح

وأكد مروان أن ما يميز «الدوام لله» أنه عمل مسرحي مختلف عن أعماله السابقة، حيث لا يعتمد فيه على كوميديا الموقف والاسكتشات الاجتماعية المضحكة فقط، بل يركز فيه على حياة الموظفين خلال الدوام، ويستعرض حكايات لبعض الشخصيات في مجالات مختلفة. وقال: أحاول قدر المستطاع أن أعيد للمسرح الجماهيري رونقه، لاسيما أن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من محبيه، وهذا ما لاحظته خلال فترة تقديمي لمثل هذه الأعمال التي تمزج بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية الهادفة التي تلامس الشباب، وقد بدا ذلك واضحاً حينما لاحظت إقبال الناس على حضور عرض «الدوام لله».

مجهود كبير

ووجه مروان شكره لفريق عمل «الدوام لله»، الذي بذل مجهوداً كبيراً خلال فترة التحضيرات، وسهر على البروفات خلال شهر رمضان لتقديم عرض مسرحي مميز يرتقى بالمسرح الجماهيري، آملاً أن يكون الجميع قد وفِّقوا في تقديم وجبة كوميدية اجتماعية هادفة لعشاق المسرح.