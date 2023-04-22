أحمد العسم يكتب: وقفات من رمضان

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا»

دعاء..

حفظ الله وطني الإمارات وعطاءها الإنساني الدائم والمستمر، بلادي وأفتخر..

وما أجمل البداية وأروع الختام، نبدأ بالدعاء في شهر الخير والغفران والأماني يا رمضان، بالرضا، ويارب القبول والغفران، رمضان بشارة وسعادة، وقفات للعطاء والتميز، وكأني أسمع جدي إبراهيم بو رمضان، وكما كنت أسمع عنه من محبة وفرح أدخلهما إلى قلوب من حوله، كأني ألتمسه في الطرقات وعلى جوانب الشوارع وأنا أرى مساءً قبل الإفطار صغاراً وكباراً، فنانين ومبدعين، والناس جميعاً يداً بيد، وهم يساهمون في المساعدة في تقديم إفطار الصائم. رأيتهم في تسامحهم وابتساماتهم الممتلئة حباً، وهم في بريق من نور. رأيت تحفيز الأب لأبنائه للمساهمة في فعل الخير في فرحة حقيقية يقدمها الأبناء بكل رضا وسعادة، وهم يضعون الماء في المساجد. رأيتهم وهم يطرقون أبواب الخير تحضنهم الأم والجيران، ويساعدهم الأبناء فاعلو الخير.

في رمضان شهر المغفرة والتسامح، لا يوجد شحن ولا غيبة ولا تنمر.. الكل للكل والكل في نظام آمن. كنت أسمع وأرى وأقرأ ما تقدمه الجمعيات الخيرية من وجبات إفطار صائم، الجميع يجتمع تحت ظل خيمة ولا فرق مع من تكون. هذا يقدم ذاك على نفسه، يمد الماء والتمر والوجبة المباركة للآخر، مطمئناً بأن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الأكثر من الخير.

وقفات من رمضان.. فيه تغلق أبواب الحقد ويتحول الغضب إلى حلم وتسامح وعفو، الجميع يمتاز بالرحمة والمودة والتعاطف، وللجميع مساحات بيضاء.. الحنان كبير، لا سواد ولا مسافة بعيدة، البساط ممدود لكل قريب وبعيد، هنا مفطر وهناك مفطر، ولكل صائم صفات حميدة.. «ربي اختم بالصالحات أعمالنا وارزقنا وتقبل منا، يا رحمن يا رحيم، يا تواب، يا غفور».

ما أجمل أن تقف مع نفسك تسترجع وتراجع وتبدأ في صياغة مرحلة جديدة أو تستكمل طريقاً للخير مشيت فيه، أو تزيد ولا تنقص من عطاء وعمل نافع قمت به في رمضان. في هذا الشهر الكريم، تطلب من رب كريم الثبات والتيسير والعفو، وتطلب المزيد بأن يستمر فعل الخير ولا ينقطع، وأن كل عادة فيها رضا الله تفعلها وتعيدها بأفضل وأكثر.

أسأل الله عز وجل، مع انتهاء شهر رمضان، أن يعطينا: رزقاً كينابيع العيون وبشرى لم تخطر على بالنا، وأن يمحو عنا وعن والدينا سيئات السنين.. وأن يرفع عنا سبحانه وتعالى المرض والحزن وعذاب القبر.