الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

إقبال عائلي على مدن ياس الترفيهية

إقبال عائلي على مدن ياس الترفيهية
23 ابريل 2023 01:59

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي البحرية» راعياً فضياً لسباق مهرجان دلما التاريخي
الأجواء العائلية.. عنوان لحدائق الدولة

شهدت مدن ياس الترفيهية، ممثلة في «عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وولد أبوظبي، وعالم وارنر براذر أبوظبي» إقبالاً، أمس، من قبل العائلات، لما تقدمه من أجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تمنح الضيوف أوقاتاً عائلية مميزة، وشهدت أمس مراكز التسوق التجارية والمدن الترفيهية في أبوظبي إقبالاً من قبل الأسر والأطفال، مستفيدين من البرامج التي تضمنتها والفعاليات الترفيهية التي وفرتها للأطفال منذ ساعات الصباح الباكر، وخصصت المراكز التجارية مساحات للعروض الفنية الحية والتراثية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال المفعمة بالمرح للزوار الصغار، وشهدت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال في مراكز التسوق، إقبالاً كبيراً من الأسر للترفيه عن أطفالها، حيث تنافست المراكز لاستقطاب أكبر عددٍ من الأطفال بتنظيم المسابقات الترفيهية، وتقديم الهدايا والجوائز والعروض.

عالم فيراري
أبوظبي
وارنر براذرز أبوظبي
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى بورتسودان
اليوم 13:35
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©