إقبال عائلي على مدن ياس الترفيهية

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت مدن ياس الترفيهية، ممثلة في «عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وولد أبوظبي، وعالم وارنر براذر أبوظبي» إقبالاً، أمس، من قبل العائلات، لما تقدمه من أجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تمنح الضيوف أوقاتاً عائلية مميزة، وشهدت أمس مراكز التسوق التجارية والمدن الترفيهية في أبوظبي إقبالاً من قبل الأسر والأطفال، مستفيدين من البرامج التي تضمنتها والفعاليات الترفيهية التي وفرتها للأطفال منذ ساعات الصباح الباكر، وخصصت المراكز التجارية مساحات للعروض الفنية الحية والتراثية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال المفعمة بالمرح للزوار الصغار، وشهدت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال في مراكز التسوق، إقبالاً كبيراً من الأسر للترفيه عن أطفالها، حيث تنافست المراكز لاستقطاب أكبر عددٍ من الأطفال بتنظيم المسابقات الترفيهية، وتقديم الهدايا والجوائز والعروض.