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وفاة الفنان والممثل السوري محمد قنوع

الفنان السوري الراحل محمد قنوع
22 ابريل 2023 23:15

أعلنت، اليوم السبت، في دمشق وفاة الفنان والممثل السوري محمد قنوع عن 49 عاما.
وقالت نقابة الفنانين في سوريا «نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع».
وأضافت، في منشور على حسابها على موقع فيسبوك «لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الفنان «وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 49 عاما إثر احتشاء بعضلة القلب».
ووصف الممثل أيمن رضا نبأ رحيله بـ«المفجع». وكتب الممثل باسم ياخور «بلحظة، تركتنا وأوجعت قلوبنا وغادرت».
أما الممثلة السورية سلافة معمار فأسفت لخبر رحيله «المؤلم».
ولد قنوع عام 1973 لعائلة فنيّة شهيرة في دمشق. وهو ابن الفنّان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.
بدأ الراحل حياته الفنيّة مع الممثل السوري ياسر العظمة في العام 1995. ومنذ ذلك التاريخ، شارك في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة «مرايا».
عمل في المسرح والسينما لكن الدراما التلفزيونية طغت على أعماله. وقد شارك في أشهر المسلسلات التلفزيونية السورية مثل «باب الحارة» و«بقعة ضوء» و«كسر عظم».
عُرف بأدواره المساعدة البارزة في الأعمال السورية، كان آخرها في مسلسلي «العربجي» و«زقاق الجن» اللذين عُرضا خلال شهر رمضان الفائت. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد قنوع
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