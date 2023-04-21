«الوشواش».. سباحة بين الصخور

شعبان بلال (القاهرة)

جبال وصخور شاهقة الارتفاع، تتخللها بحيرات صغيرة من المياه العذبة على شكل حمامات سباحة طبيعية، تشكلت نتيجة تساقط الأمطار والسيول في وادي الوشواش الذي يبعد حوالي 15 كيلو متراً عن مدينة نويبع بجنوب سيناء في مصر.

الوادي بقعة ساحرة تجذب آلاف الزائرين من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالسباحة في تلك المياه الفيروزية ذات اللون الأخضر، بمنطقة رأس شيطان في نطاق محمية أبو جالوم التي تتميز بأنظمة بيئية متنوعة من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية.

المسبح طبيعي، مياهه دافئة بسبب أحجار الجرانيت وجبال الفيروز التي تحيط بالوادي من كل جانب، يصل عمقها إلى نحو 8 أمتار، ورغم ارتفاع درجة حرارة المكان إلا أن الماء لا يتبخر.

يتكون وادي الوشواش من ثلاث عيون أو بحيرات مياه عذبة، تسلق الجبال يستغرق ساعة ونصف الساعة للوصول إلى عين الماء الأولى، وينم عبورها سباحة للوصول للعينين الثانية والثالثة، بحسب وزارة السياحة المصرية التي أشارت إلى نقاء المياه وعذوبتها وسهولة التحرك بداخلها.

وتسمى العين الثالثة والأخيرة بالبحيرة الخضراء، نظراً للونها الذي اكتسبته من أحجار الجرانيت المحيطة بها، ويستقبل الوادي السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تجمعت داخل الوادي المنخفض مكونة تلك البحيرات المتميزة بدفئها طوال العام، ويتجمع بداخلها عدد ضخم من الأحجار البركانية الجرانيتية ما جعلها أشبه ببحيرة سباحة طبيعية.

وحصل وادي الوشواش أو الوشواشي على هذا الاسم نتيجة للصوت الذي تسببه الرياح عند اصطدامها بالجبال المحيطة بالعيون.

ولا تقتصر متعة الوادي على بحيراته، إنما تتميز بالعلاج والاستشفاء بالأعشاب والنباتات الطبية بالمنطقة، إذ يقدم البدو الشاي بالأعشاب يسمى «الزجوح» والذي يطهر الكبد ويخلص الجسم من الأملاح.

وبجانب بحيرات المياه العذبة الطبيعية، يحتوي الوادي والطريق إليه على الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة في الصحراء من منحوتات جبلية وكهوف وأودية تجذب الآلاف سنوياً للاستمتاع بها.