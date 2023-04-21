«أفلام العيد».. أكشن ومغامرات وكوميديا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تستقبل صالات السينما الإماراتية عرض باقة متميزة من الأفلام العربية والعالمية، التي تتنافس في الموسم السينمائي لعيد الفطر 2023، وتتنوع بين «الأكشن» والكوميدي والتشويق والرعب و«الأنيميشن»، وترضي بقصصها المختلفة عشاق الشاشة الذهبية.

عودة جون ويك

يعود الممثل العالمي كيانو ريفز في الجزء الرابع من سلسلة «جون ويك»- John Wick: Chapter 4 ، وتدور قصة الفيلم بعد اكتشاف «جون ويك» الطريقة التي ستمكنه من القضاء على المجلس الأعلى واستعادة حريته، ويجد نفسه في مواجهة مع عدو جديد تدفعه للشك حتى في أقرب أصدقائه القدامى. «جون ويك: الفصل الرابع» من تأليف شاي هاتن ومايكل فينش، إخراج تشاد ستاهيلسكي ، وبطولة دوني ين وبيل سكار سجارد ولورانس فيشبورن وهيرويوكي سانادا.

Super Mario

ولمحبي لعبة «سوبر ماريو» الشهيرة، يستمتع الكبار والصغار بفيلم «الأنيميشن» والرسوم المتحركة Super Mario Bros - «الأخوان سوبر ماريو»، الذي تدور أحداثه في إطار من المغامرات والخيال، حيث يُسافر «سباك» يُدعى «ماريو» عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه «لويجي»، وسرعان ما يخوض الثنائي العديد من المغامرات معاً على أمل إنقاذ الأميرة. وهو بطولة كريس برات وتشارلي دايو وأنيا تيالور جوي وسيث روجان، تأليف ماثيو فوجل، وإخراج كل من مايكل جيلينك وآرون هورفاث.

صعود الشر

يعرض فيلم Evil Dead Rise - «صعود الشر المميت»، قصة شقيقين يلتئم شملهما بعد سنوات، ويجدا نفسيهما في معركة ومواجهة مع كابوس مرعب من أجل البقاء على قيد الحياة. يشارك في بطولته أليسا ساذرلاند وليلي سوليفان ومورجان ديفيس ونيل فيشر وجابرييل إيكولز، تأليف لي كرونين وسام ريمي، وإخراج لي كرونين.

أسطورة الأسفلت

ينافس الممثل محمد رمضان في هذا الموسم بفيلم «هارلي أسطورة الأسفلت» الذي يجمع بين الدراما و«الأكشن»، وتدور قصته حول «هارلي» مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة. يشاركه البطولة محمود حميدة ومي عمر وأحمد داش وحسني شتا ومي كساب، وهو من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

«بعد الشر»

يخوض الممثل علي ربيع المنافسة بالفيلم الكوميدي «بعد الشر»، الذي يشاركه بطولته كل من ميرنا نور الدين ومحمد أسامة وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، تأليف كل من أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب. ويلعب فيه ربيع دور «سولي» الذي يهرب من زوجته «فرح» ليجد نفسه يحب «مريم»، فيخوض مواقف كوميدية برفقة صديقه المقرب «مشمش».