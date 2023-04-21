شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تواكب احتفالات عيد الفطر







أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن البرامج المخصصة للاحتفال بمناسبة عيد الفطر السعيد، والتي تضم باقة من البرامج والمسرحيات الترفيهية والمسابقات التفاعلية والاجتماعية التي تلبي تفضيلات وأذواق الجمهور العربي.

وتسعى «أبوظبي للإعلام» إلى تقديم محتوى غني ومتنوع يرصد أجواء العيد ويواكب مظاهره الاحتفالية المتنوعة في إمارات الدولة كافة، بدءاً من نقل شعائر صلاة العيد مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة أبوظبي.



«من العايدين»

ويعود برنامج «من العايدين» لمتابعيه ببث موحد على قناتي «أبوظبي» و«الإمارات» على مدى أيام العيد الثلاثة، ويواكب البرنامج مظاهر الاحتفال بعيد الفطر السعيد بدولة الإمارات، وذلك من خلال بث أغاني العيد وتلقي اتصالات التهنئة من النجوم العرب والجمهور، وعرض تقارير خارجية متنوعة تغطي مختلف الفعاليات والمظاهر الاحتفالية على مستوى دولة الإمارات.على مدى ساعتين من البث المباشر في أول أيام العيد مع أسمهان النقبي وسعود الكعبي من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت الإمارات (10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً بتوقيت السعودية)، ولمدة ساعة من 11:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات في اليومين الثاني والثالث مع رحاب عبدالله وعبدالله الغامدي وأميرة محمد وعبدالله بن حيدر.

ويستضيف استوديو «من العايدين» مجموعة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب الذين شاركوا في أعمال درامية رمضانية عرضت على قناتي «الإمارات» و«أبوظبي» للحديث عن ظهورهم المميز وذكريات العيد وعاداته وتقاليده وأبعاده التراثية والثقافية والاجتماعية. ويجري البرنامج لقاءات خاصة مع الأطفال من أصحاب الهمم وعائلات عربية للتعرف على عاداتهم وتقاليدهم خلال العيد إلى جانب الكوادر العاملة التي تتواجد على رأس عملها. ويقدم تقارير متنوعة تتناول الأعمال الفنية والفعاليات والعروض السينمائية والتجارب الاحتفالية لدى مختلف الثقافات.

غناء وسينما

وتعرض قناة «أبوظبي» ثالث أيام عيد الفطر السعيد الحفل المرتقب للفنان عبد المجيد عبدالله في العاصمة أبوظبي مباشرة يوم الأحد 23 أبريل بدءاً من الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بالإضافة إلى عرض الفيلم العربي «تيتة رهيبة» بطولة محمد هنيدي وسميحة أيوب وإيمي سمير غانم، تأليف يوسف معاطي وإخراج سامح عبد العزيز، والذي سيعرض ثاني أيام عيد الفطر، السبت 22 أبريل في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت الإمارات.



كوميديا كلاسيكية

وتقدم قناة «الإمارات» الكوميديا الكلاسيكية للمشاهدين مع عرض المسرحيتين الشهيرتين «شاهد ما شفش حاجة» من بطولة عادل إمام ثاني أيام العيد الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت الإمارات، إلى جانب مسرحية «العيال كبرت» من بطولة سعيد صالح وأحمد زكي في ثالث أيام العيد الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت الإمارات.



جوائز

وسيكون مشاهدو قناة «الإمارات» على موعدٍ مع جوائز رمزية مجزية من برنامج المسابقات التراثي «الشارة»، والذي يبث على الهواء مباشرة خلال أيام العيد الساعة 09:30 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث تواصل الإعلامية حصة الفلاسي طرح باقة من الأسئلة التراثية المشوقة التي تسلط الضوء على العادات والتقاليد والشخصيات التاريخية المؤثرة وتاريخ بناء القلاع والأبراج في الدولة، بالإضافة إلى مفردات اللهجة الإماراتية والشعر النبطي والأمثال والألغاز والحكايات وتفاصيل البيت الإماراتي القديم وأبرز المهن والصناعات اليدوية.ويمكن لمشاهدي قناتي «أبوظبي» و«الإمارات» متابعة برامجهم المفضلة عبر الموقع الإلكتروني ADTV.AE، وتطبيق ADtv المتوفر على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، إلى جانب خدمة البث المباشر.