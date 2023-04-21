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حسين الجسمي يعايد الجمهور بـ"هواه القلب"

حسين الجسمي يعايد الجمهور بـ"هواه القلب"
21 ابريل 2023 15:34

أبوظبي (الاتحاد) من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، عايد "جبل الأغنية العربية" الفنان حسين الجسمي الجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك، بطرح أغنية جديدة من رؤيته وألحانه بعنوان "هواه القلب"، تحمل كلمات تصف مشاعر القلب تجاه المحبوب، ويقول في مطلعها:ألا يا من هواه القلب.. هواه وجاوز المحدود هويتك يا بعد عمري.. ويا قلبي ويا عيني وانا أرخصت لك قلبي.. لاجل ذيك العيون السود ولا يمكن أنا أنسى.. وحبك في شراييني وقام بتوزيع أغنية "هواه القلب" وعمل المكساج والماستر حسام كامل، وعرضت بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، والتي عرضت عبر الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة. youtu.be/uGoQXH9yxjU
 

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